Čista, sigurna i održiva energija: Hrvatska potpisala ključni sporazum za fuzijsku energiju

Fuzijska energija, kao potencijalno neiscrpan i siguran izvor čiste energije, u fokusu je svjetske znanstvene zajednice već desetljećima, objašnjavaju iz IRB-a. No, da bi fuzijska elektrana radila, za njezinu realizaciju potrebno je riješiti dva ključna tehnička izazova. Jedan je ITER, na kojem će se do sredine idućeg desetljeća postići stabilna fuzijska reakcija, odnosno goruća plazma, i DONES, koji će omogućiti testiranje materijala sposobnih izdržati ekstremne temperature i zračenja brzih neutrona kakva se javljaju u fuzijskom reaktoru.