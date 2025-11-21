HZZO poručuje: Unatoč poskupljenju dopunskog, ranjive skupine imaju besplatnu policu

Posljednjih godina bilježi se značajan rast troškova u svim dijelovima sustava, od poskupljenja ugradbenih i potrošnih medicinskih materijala do povećanja plaća zaposlenih u zdravstvu, što je dovelo i do rasta cijena zdravstvenih usluga. Dodatno, od 1. siječnja 2024. godine izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju povećale su minimalni iznos sudjelovanja pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite na 33 posto, a maksimalni na 100 posto. Riječ je o promjenama koje su povećale prihode zdravstvenih ustanova, ali su istovremeno potaknule daljnji rast ukupne zdravstvene potrošnje.