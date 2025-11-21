HZZO poručuje: Unatoč poskupljenju dopunskog, ranjive skupine imaju besplatnu policu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO objavio je u petak kako najugroženije skupine građana i dalje ostvaruju pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja nakon što je predloženo povećanje cijene te police s 9,29 na 15 eura mjesečno.
Oglas
Pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ostvaruju osigurane osobe koje ispunjavaju prihodovni cenzus propisan Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, prema kojem ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne smije premašiti 421,92 eura, dok je za samce granica 528,23 eura.
Premiju dopunskog osiguranja za sve koji ulaze u te kriterije u cijelosti pokriva državni proračun. HZZO ističe da se cenzusi indeksiraju jednom godišnje te će se novi iznos odrediti u studenom.
HZZO je 17. studenoga uputio u javno savjetovanje prijedlog odluke kojom bi se cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja povećala s dosadašnjih 111,49 eura na 180 eura godišnje, odnosno na 15 eura mjesečno.
Zavod navodi kako u okviru provedbe dopunskog zdravstvenog osiguranja s posebnom pažnjom prati trendove prihoda i rashoda ovog segmenta osiguranja.
Posljednjih godina bilježi se značajan rast troškova u svim dijelovima sustava, od poskupljenja ugradbenih i potrošnih medicinskih materijala do povećanja plaća zaposlenih u zdravstvu, što je dovelo i do rasta cijena zdravstvenih usluga. Dodatno, od 1. siječnja 2024. godine izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju povećale su minimalni iznos sudjelovanja pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite na 33 posto, a maksimalni na 100 posto. Riječ je o promjenama koje su povećale prihode zdravstvenih ustanova, ali su istovremeno potaknule daljnji rast ukupne zdravstvene potrošnje.
Kako bi unaprijedio dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite, HZZO je u proteklom razdoblju sklapao dodatne ugovore s pružateljima zdravstvenih usluga, što je dodatno povećalo rashode. Ipak, zahvaljujući stabilnom višegodišnjem poslovanju i akumuliranim sredstvima, cijena police dopunskog osiguranja nije se mijenjala čak 12 godina i ostala je na 9,29 eura mjesečno, odnosno 111,49 eura godišnje.
HZZO navodi da je radi očuvanja dugoročne stabilnosti modela dopunskog osiguranja, koji počiva na načelima solidarnosti i jednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite za sve osiguranike, nužno utvrditi novu cijenu police.
Također nastavlja osiguravati mehanizme zaštite socijalno osjetljivih skupina, uključujući isplatu premija za sve koji ispunjavaju prihodovni cenzus. Zakonom propisana zaštita na snazi je još od 2009. godine, a njezin je obuhvat dodatno proširen 2023. godine značajnim povećanjem prihodovnog praga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas