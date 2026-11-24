Davor Javorovic/PIXSELL

Puni Mjesec u studenome tradicionalno je poznat kao "Dabrov Mjesec", a taj je naziv povezan s razdobljem godine u kojem se dabrovi pripremaju za zimu gradeći brane i prikupljajući hranu.

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Pogledajte kako je Dabrov Mjesec obasjao nebo iznad Hrvatske i kakve su prizore zabilježili fotografi.

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