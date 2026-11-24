obasjao nebo
FOTO / Dabrov Mjesec iznad Hrvatske: Pogledajte spektakularne prizore
Puni Mjesec u studenome tradicionalno je poznat kao "Dabrov Mjesec", a taj je naziv povezan s razdobljem godine u kojem se dabrovi pripremaju za zimu gradeći brane i prikupljajući hranu.
Pogledajte kako je Dabrov Mjesec obasjao nebo iznad Hrvatske i kakve su prizore zabilježili fotografi.
Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL
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