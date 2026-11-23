VELIKI INTERVJU
Andrej Plenković: Nemam veze s Dijanom Zadravec, nisam je vidio sedam ili osam godina
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) nakon više od tri godine vratila se u obnovljenu stranačku središnjicu na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma i tim povodom premijer Andrej Plenković dao je veliki intervju.
Govoreći o stanju u stranci i rezultatima ostvarenima tijekom proteklog desetljeća, premijer je Sabini Tandari Knezović s Nove TV kazao da je HDZ ostvario niz izbornih pobjeda te učvrstio svoju političku poziciju.
"Mislim da smo ostvarili ogromna postignuća. HDZ je daleko najuvjerljivija politička stranka u ovih deset godina otkad sam na čelu HDZ-a i Vlade. Tri uzastopne pobjede na parlamentarnim izborima, dvije pobjede na europskim izborima, ukupne pobjede na lokalnima. Nismo pobijedili na predsjedničkim, ali ne možete pobijediti sve", kazao je Plenković.
Osvrnuo se i na odnose unutar HDZ-a te odbacio tvrdnje da se članovi stranke boje suprotstaviti njegovim stavovima. Istaknuo je da se unutar stranke potiče otvorena rasprava, čak i kada postoje neslaganja.
"Mislim da me se ne boje. To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. Oni koji me poznaju znaju kakav sam kao čovjek. Ne postoji sastanak na kojem se ljude ne potiče da kažu što misle. Ne svađamo se na Predsjedništvu, nastojimo surađivati. Ljudi mi otvoreno kažu kada se ne slažu sa mnom. Nije valjda da imam takav imidž", rekao je Plenković.
O smrti Kristiana Josipa Periša
Govoreći o smrti Kristiana Periša u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir te novom incidentu u kojem se muškarac zapalio, Plenković se osvrnuo na odgovornost za događaje u toj ustanovi i stanje u zdravstvenom sustavu.
"Zanimljiva je ta optika smirivanja situacije i pomaganja sustavu. Da je Jankomir slučajno državna bolnica, odmah bi se govorilo o odgovornosti ravnatelja, onih koji su bili u sobi, upravnog vijeća, cijele bolnice i HDZ-a. Bilo bi to ponavljanje onoga što smo gledali u Gospiću. Ovdje se, međutim, govori da smo svi odgovorni i da trebamo poboljšavati sustav", rekao je Plenković.
Ustvrdio je da se takvim pristupom pokušava zaštititi politička većina u Gradu Zagrebu, a odgovornost za događaje u Jankomiru prebaciti na zdravstveni sustav u cjelini.
"Ovo je problem jedne bolnice, njezine ravnateljice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša", poručio je.
Kazao je da gradonačelnik Tomislav Tomašević nije osobno odgovoran, ali da dio odgovornosti snosi Grad Zagreb.
Osvrnuo se i na zahtjeve obitelji Periš te poručio da je Ministarstvo zdravstva spremno razmotriti njihove prijedloge.
"Izražavam sućut obitelji. Mislim da je solidarnost ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bila impresivna. Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve. Što se tiče imena bolnice, to je na Gradu. Kada je riječ o humanom sputavanju, Ministarstvo je spremno razmotriti što sve treba učiniti. Ono što se dogodilo nije bilo u skladu s tim protokolima. Otvoreni smo za suradnju", rekao je Plenković.
"Otklanjam povezanost sebe i Vlade sa slučajem Zadravec"
Komentirajući situaciju u KBC-u Sestre milosrdnice i tvrdnje da je stao na stranu Dijane Zadravec, Plenković je odbacio svoju i Vladinu povezanost s tim slučajem.
"Kako mislite da sam odlučio stati na stranu Zadravec? Imate jedan pristrani napad oporbe. Aktualni sat pokazao je politički pristup oporbe i dijela medija određenoj kadrovskoj temi koja ima veze s upravljanjem bolnicom, a ne sa mnom ili Vladom. Ako postoji problem s imenovanjem, to će oni rješavati. U potpunosti otklanjam bilo kakvu povezanost sebe i Vlade s tom temom", rekao je Plenković.
Osvrnuo se i na pismo koje mu je uputila Zadravec, odbacujući mogućnost da samo njezino obraćanje premijeru upućuje na njihovu povezanost.
"Pa ne pišem ja sam sebi", uzvratio je Plenković, a potom nastavio: "I što sad? Piše. Znate koliko ljudi piše premijeru? Imamo cijeli odjel za građane gdje svaki dan dolaze deseci pisama", rekao je.
Komentirao je i činjenicu da mu se Zadravec u pismu obraćala osobnim imenom, istaknuvši da u tome ne vidi ništa sporno.
"Dobro, pa što? Kako će me drugačije zvati nego imenom?" odgovorio je.
Govoreći o njihovu osobnom odnosu, Plenković je kazao da Zadravec nije vidio godinama.
"Ja mislim da gospođu Zadravec nisam vidio barem sedam, osam godina", kazao je.
Ponovio je da odluku o njezinu imenovanju trebaju donijeti nadležna tijela bolnice.
"Prema tome, za sve dušebrižnike otklanjamo tu temu, prepuštamo odluku Upravnom vijeću, upravi bolnice. Nama je bitna funkcionalnost rada svih odjela u svim bolnicama, uključujući i radiologije, neuroradiologije u Vinogradskoj bolnici, odnosno KBC-u Sestre milosrdnice", zaključio je.
O odnosu s Milanovićem
Govoreći o odnosu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, s kojim dijeli odgovornost za vanjsku politiku, Plenković je rekao da su posljednji put razgovarali prije otprilike mjesec do mjesec i pol dana.
"Ono što imamo u posljednje vrijeme jest razmjena u vezi s Ukrajinom. On je izbornu kampanju temeljio na potpuno neistinitoj tezi da je Hrvatska htjela slati vojnike u Ukrajinu. To je bilo medijski neadekvatno praćeno", kazao je Plenković.
U nastavku se osvrnuo i na način na koji su mediji izvještavali o toj temi.
Komentirajući političku konkurenciju i pitanje najvećeg suparnika među oporbenim političarima, Plenković je poručio da nije na njemu da to procjenjuje.
"Imao sam Milanovića, Bernardića, Grbina pa ga je Milanović šutnuo u stranu, sad imamo Hajdaša Dončića, Slavka, Maricu, Antu...", kazao je Plenković.
Osvrnuo se i na suradnju s Mostom te poručio da je iz tog iskustva izvukao pouku.
"Što se tiče Mosta, ja sam lekciju naučio. Nisam poslušao kolege koji su 2016. bili u vodstvu HDZ-a, kada se formirala prva koalicija. Shvatio sam da je riječ o partnerima koji nisu partneri", rekao je Plenković.
Dotaknuo se i odnosa s Domovinskim pokretom te ustvrdio da se ta stranka svojim političkim stajalištima više približila HDZ-u nego obrnuto.
"Floskula o 30 izmijenjenih ministara"
Govoreći o mogućoj rekonstrukciji Vlade, Plenković je rekao da je ona uvijek moguća ako procijene da se netko od ministara umorio ili da su potrebna osvježenja u sastavu Vlade.
Istaknuo je da je riječ o vrlo zahtjevnom poslu, a za sebe poručio: "Ja sam tek sad u pravoj formi za ovaj posao."
U nastavku razgovora otvorena je i tema umora pojedinih ministara te dosadašnjih kadrovskih promjena u Vladi.
"Imate narativ, floskulu o 30 izmijenjenih ministara. Macron je promijenio više od stotinu ministara i, čini mi se, šest ili sedam premijera", rekao je Plenković.
Posebno se osvrnuo na tvrdnje o broju ministara koji su napustili Vladu zbog problema sa zakonom. Odbacio je procjenu da ih je bilo desetak te izazvao sugovornicu da ih toliko nabroji, poručivši da je spreman odmah podnijeti ostavku ako u tome uspije.
"Ja govorim da odlično kadroviram. Vi, koja ste najpolitičnija novinarka, u stanju ste reći deset. Ako ih nabrojite deset, sad ću ovaj čas dati ostavku. Dajte mi deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, ja dajem ostavku sad, isti tren. Ovo vam je big challenge. Idem kući isti čas. Nabrojite ih deset, ako uspijete, idem ća", poručio je Plenković.
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