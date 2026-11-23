"Mislim da me se ne boje. To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. Oni koji me poznaju znaju kakav sam kao čovjek. Ne postoji sastanak na kojem se ljude ne potiče da kažu što misle. Ne svađamo se na Predsjedništvu, nastojimo surađivati. Ljudi mi otvoreno kažu kada se ne slažu sa mnom. Nije valjda da imam takav imidž", rekao je Plenković.