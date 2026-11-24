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Crobarometar: HDZ raste, SDP pada, a sve više mu se približava Možemo!
Novi Crobarometar otkriva rejtinge: HDZ raste na 26,2 posto, SDP pada na 16,4, a Možemo! mu se približava s 14,1 posto. Milanović je najpopularniji političar, a Anušić najbolji ministar.
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Rezultate redovitog mjesečnog istraživanja Crobarometar za studeni, objavio je Dnevnik Nove TV, a provela agencija Ipsos,.
Istraživanje otkriva kako su se na rejtinge političkih stranaka odrazili događaji koji su obilježili protekli mjesec, od tragične smrti u Jankomiru do afere koja je ponovno otvorena u KBC-u Sestre milosrdnice povratkom liječnice Dijane Zadravec.
Iza nas su i žestoki aktualni sat te rasprave o sve većim troškovima života, inflaciji, plaćama i mirovinama. Mjesec su obilježile i komemoracije povodom tužnih obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje.
Rejting stranaka
HDZ je uobičajeno na prvom mjestu, a ovaj je mjesec zabilježio skok na 26,2 %. U listopadu je, podsjetimo, imao 25,5 %. SDP je na drugom mjestu, no njihov je rejting i dalje u padu. Sada je na 16,4 %. Za usporedbu, prošli je mjesec bio na 17 %.
Zato partneri iz stranke Možemo! i dalje bilježe rast. Ovaj su mjesec na 14,1 % i približavaju se SDP-u. Na četvrtom je mjestu Most, koji također bilježi rast i ovaj je mjesec na 10,5 %. Na petom se mjestu nalazi Domovinski pokret s 3,1 %, a slijedi stranka Drito s 2 %. Ostali su ispod 2 %.
Rejting političara
Kada je riječ o rejtingu političara, prvi je na listi i dalje predsjednik Milanović, o kojem pozitivan dojam ima 58 % ispitanika. I ovaj ga mjesec slijedi Nikola Grmoja s 42 %. Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević s 39 %, a četvrto mjesto dijele premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Sandra Benčić s 35 %. Siniša Hajdaš Dončić je na 25 %, a posljednji je Ivan Penava s 23 % pozitivnog dojma.
Na listi političara o kojima građani imaju negativan dojam i ovaj je mjesec na prvom mjestu Ivan Penava, i to sa 63 %. Slijedi ga premijer Plenković sa 60 %. Na trećem je mjestu Siniša Hajdaš Dončić s 54 %, a potom slijedi Gordan Jandroković s 52 %. Na petom je mjestu Tomislav Tomašević s 50 %, a slijedi Sandra Benčić s 48 %. Na posljednja su dva mjesta predsjednik Mosta Nikola Grmoja s 41 % i predsjednik Republike Zoran Milanović s 36 %.
Rejting ministara
Kada je riječ o rejtingu ministara, najbolje su ocijenjeni Ivan Anušić s ocjenom 3,01 i Tomo Medved s ocjenom 2,95. Na treće se mjesto popeo Tonči Glavina s ocjenom 2,81, a slijede Oleg Butković s ocjenom 2,78, Davor Božinović s 2,73 te Branko Bačić s ocjenom 2,63.
Najlošije su ocijenjeni Marija Vučković s prosječnom ocjenom 2,22, Gordan Grlić Radman s 2,23, Radovan Fuchs s 2,27, Tomislav Ćorić s 2,28, Alen Ružić s 2,32 te Irena Hrstić s ocjenom 2,36.
Smjer u kojem se zemlja kreće
Kada je riječ o smjeru u kojem se zemlja kreće, oko 23 % građana smatra da se zemlja kreće u dobrom smjeru, dok 64 % smatra da ide u pogrešnom smjeru, a 13 % ne zna. Dakle, blago je porastao udio onih koji smatraju da zemlja ide u dobrom smjeru, dok je udio onih koji smatraju da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru pao sa 69 % na 64 %.
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