Na listi političara o kojima građani imaju negativan dojam i ovaj je mjesec na prvom mjestu Ivan Penava, i to sa 63 %. Slijedi ga premijer Plenković sa 60 %. Na trećem je mjestu Siniša Hajdaš Dončić s 54 %, a potom slijedi Gordan Jandroković s 52 %. Na petom je mjestu Tomislav Tomašević s 50 %, a slijedi Sandra Benčić s 48 %. Na posljednja su dva mjesta predsjednik Mosta Nikola Grmoja s 41 % i predsjednik Republike Zoran Milanović s 36 %.