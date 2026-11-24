"tri slavenska naroda"
Lukašenko pozvao Zelenskog u Moskvu: "Ako neće, neka uzme pušku i ide na bojište"
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u intervjuu za francuski časopis Le Point 17. studenoga istaknuo je ulogu i važnost triju slavenskih naroda u određivanju budućeg razvoja regije i očuvanju mira, prenosi bjeloruska novinska agencija BELTA.
Oglas
„Nas trojica odredit ćemo kakva će biti naša budućnost – budućnost Ukrajine, Bjelorusije i Rusije. Mi smo tri slavenska naroda. Naša će uloga biti ključna”, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.
„Ovdje, u ovoj regiji, tri glavna slavenska naroda, kao i kroz povijest, odlučivat će o tome kako će dalje živjeti.”
Aleksandar Lukašenko predložio je da zajedno s Volodimirom Zelenskim ode na pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te izrazio uvjerenje da takav format pregovora ima perspektivu, prenosi bjeloruska medijska agencija Belta.
„Brže bismo se dogovorili nego s vama (Europljanima) o završetku ovog rata, budućem uređenju i tako dalje. I ljudi bi to prihvatili”, rekao je bjeloruski čelnik.
Istodobno, Lukašenko ne osporava ulogu Francuske i drugih država Europske unije, o kojima također mnogo toga ovisi, osobito s obzirom na to da žele utjecati na oblikovanje buduće sigurnosne arhitekture Europe.
Novinarka Le Pointa istaknula je da Zelenski vjerojatno ne bi pristao na takav format pregovora.
"Ako ne pristane, neka ratuje. Neka sam ode na bojište s puškom i ratuje. Rat traje i mora se zaustaviti. A mi bismo se mogli dogovoriti", odgovorio je Lukašenko.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas