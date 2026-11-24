Sport ili propaganda?
EU sprema nove mjere protiv Rusije, spominju se Hrvatska i Nizozemska
Rusija koristi sport kao instrument za državnu propagandu, ocijenila je u utorak Europska komisija, dan nakon što je predložena zabrana natjecanja sportaša pod ruskim zastavama u Europskoj uniji.
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Komisija je u ponedjeljak, u sklopu prijedloga 22. paketa sankcija protiv Rusije, predložila zabranu sportašima da sudjeluju na sportskim natjecanjima unutar Europske unije pod ruskim zastavama.
Povjerenik za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport Glenn Micallef dan kasnije u Europskom parlamentu ustvrdio je da Moskva koristi sport kao „politički instrument”, sredstvo kojim je dugo „legitimizirala svoje ponašanje”.
Kao primjer je naveo skandal uoči Olimpijskih igara u Sočiju, kad je ruska država organizirala da njezini sportaši izbjegnu kontrole na doping. Malteški povjerenik nazvao je to „najvećim skandalom s dopingom u povijesti”.
Za Kremlj sudjelovanje na natjecanjima nije „sportsko”, već pitanje propagande, nastavio je povjerenik, naglasivši da usprkos tome „nitko ne smije imati ikakav prigovor na sudjelovanje sportaša” pod neutralnim zastavama.
„Princip je jasan – ako ste najbolji u svojoj disciplini, morate se moći natjecati”, rekao je Micallef, ponovivši da nije problem u sportašima i njihovim putovnicama, nego „državama, njihovim simbolima i onom što predstavljaju”.
Rasprava o ovoj temi u Europskom parlamentu u Strasbourgu događa se nakon što je Međunarodni olimpijski odbor u srpnju ukinuo suspenziju ruskih sportaša, uvedenu 2022. nakon početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.
Micallef je rekao da je sve više europskih sportskih tijela zabrinuto tom odlukom, donesenom „bez savjetovanja”, jer ih je stavila pod velik pritisak, pa i onaj financijski, jer neke države i sponzori ne žele financirati natjecanja s ruskim zastavama.
Izdvojen primjer Hrvatske i Nizozemske
Povjerenik je „zahvalio” članicama EU-a koje su zauzele „snažan stav” po pitanju izdavanja viza sportašima koji nastupaju pod zastavom Rusije, izdvojivši primjer Nizozemske i Hrvatske.
Zastupnici su u raspravi većinom podržali odluku Komisije da ne dopusti sudjelovanje pod ruskim simbolima do povlačenja iz Ukrajine, no jedan manji dio, poput francuskog zastupnika Patriota za Europu Aleksandra Nikolića, tvrdi da je to „izdaja vrijednosti sporta”.
Francuski zastupnik srpsko-portugalskog porijekla upitao se „zašto onda ne kazniti” i Azerbajdžan zbog rata s Armenijom, SAD zbog invazije na Irak ili njegovu Francusku kad je Nicolas Sarkozy „destabilizirao Libiju”.
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