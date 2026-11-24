Burno u Saboru
Oporba kaže da je proračun na klimavim nogama, HDZ odgovorio
Oporba je u utorak upozoravala da će državni proračun za 2027. u startu biti u minusu četiri milijarde eura, da je na "klimavim nogama" te se smanjuje dotok novca iz europskih sredstava, dok vladajući ističu da će omogućiti nastavak gospodarskog rasta i poboljšanje životnog standarda.
“Unatoč rekordnim brojkama koje se očekuju, čini se da je na prilično klimavim nogama”, ustvrdila je Anka Mrak Taritaš (Klub Centra i GLAS-a) tijekom saborske rasprave o prijedlogu proračuna za 2027. godinu. Navela je da Vlada donosi proračun koji će u startu biti u minusu i to od četiri milijarde eura.
Upozorila je da bi Hrvatska mogla prijeći granicu prekomjernog deficita zbog oslanjanja prihodovne strane proračuna na EU fondove i turizam. Kritizirala je i strukturu rashoda, istaknuvši da se Vlada hvali povećanjem izdvajanja za mirovine, plaće, demografiju i obrazovanje, obranu, ali da se ponovno uglavnom ulaže u zgrade, a ne u ljude.
Govoreći o zdravstvu, ocijenila je da je sustav u kolapsu te upozorila da bi uskoro milijun građana moglo ostati bez obiteljskog liječnika. Nedostatnom je ocijenila i demografsku politiku, a kritizirala je i vladinu stambenu politiku.
Lalovac (SDP): Ljudi kada odlaze u mirovinu odlaze kao socijalni slučajevi
Boris Lalovac (Klub SDP-a) rekao je pak kako se ne može dogoditi da Hrvatska napreduje, ali što više napredujemo imamo i više socijalnih slučajeva na proračunu. "To znači da su neke politike pogriješile", ocijenio je. Smatra i kako se ne može dogoditi da imamo nikad veće plaće, a ljudi koji sada iz rada odlaze u mirovinu odlaze kao socijalni slučajevi.
"Ako se sa sadašnjeg tržišta rada ljudi boje otići u mirovinu i da će postati socijalni slučajevi, kada će nam onda biti bolje", upitao se.
Lalovac se upitao i kako ćemo imati dovoljno sredstava za najranjivije skupine ako ćemo morati uplaćivati 400 milijuna više zbog rasta kamata, a milijardu eura više u europski proračun. Smatra da se europska kriza iz 2013. može ponoviti i 2027. a onda 'preko noći' kreditni rejting ne znači ništa.
I Damir Bakić (Klub Možemo!) upozorio je da je Hrvatska predloženim proračunom 'tik' ispod granice prekomjernog deficita jer ukupni manjak iznosi 2,94 posto BDP-a. Posebno kritične procjene vidi u projiciranom BDP-u, godišnjoj inflaciji i ukupnim rezultatima lokalne samouprave.
"Sve troje je procijenjeno vrlo optimistično", kazao je. Govoreći o lokalnoj samoupravi Bakić je kazao kako proračun za iduću godinu predviđa da će sve općine i gradovi zajedno ostvariti manjak od 71 milijun eura.
No, upozorio je, s početkom iduće godine plaćanje poreza na dohodak bit će oslobođeni umirovljenici čije su mirovine veće od 600 eura mjesečno. Kako je porez na dohodak prihod lokalne samouprave, gradovi i općine će po toj osnovi ostati bez 180 milijuna eura prihoda, a samo Grad Zagreb bez 85 milijuna.
Napominjući kako neće podržati predloženi proračun Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) upozorio je da u proračunu rashodi rastu brže od prihoda. Uz to, ne stvara dovoljno fiskalnog prostora za slučaj da gospodarstvo uspori, globalno se dogode energetski šokovi ili smanje europska sredstva. Posebno, kaže, zabrinjava trošak kamata jer rastu kamate na državne obveznice RH.
I Nikola Grmoja (Klub Mosta) smatra da će ovaj proračun 'stajati' samo ako sve bude idealno iako nije bilo niti jedne godine da nije bilo problema niti poteškoća. "Ako nam se dogodi jedna loša godina dolazi kraj", poručio je. Napominjući kako je vladi navodno važna demografska politika upozorio je da doplatak za djecu ostaje isti dok cijene rastu.
Borić (HDZ): Proračun omogućava nastavak gospodarskog rasta i poboljšanje standarda
Pohvalivši veća izdvajanja za mirovine, zdravstvo, neka socijalna prava te poticanje gospodarstva Ivica Baksa (Klub NPS-a i nezavisnog zastupnika Branka Kolarića) rekao je da rast mirovina nužno ne znači i bolji životni standard umirovljenika. Stoga se ponovno založio za ukidanje HRT pristojbe za umirovljenike. Pohvalio je što je u proračunu, među inim, za inkluzivni dodatak predloženo 1,14 milijardi eura, ali i upozorio da u obrazloženju proračuna nadležno ministarstvo predviđa daljnji rast troškova upravnih sporova zbog nerješavanja zahtjeva za inkluzivni dodatak u propisanim rokovima.
Za razliku od oporbe HDZ-ov Josip Borić ocijenio je da će proračun u 2027. omogućiti nastavak gospodarskog rasta i poboljšanje životnog standarda građana. Istaknuo je da je vrijednost hrvatskog gospodarstva od 2015. godine više nego udvostručena te da je dosadašnjih deset proračuna ostvareno, kako je rekao, i bolje od planiranoga.
"Građani očekuju odgovor hoće li se bolje živjeti u 2027. godini”, rekao je Borić, podsjetivši da je vrijednost hrvatskog gospodarstva 2000. godine iznosila oko 24 milijarde eura, 2015. oko 46 milijardi, a danas prelazi 101 milijardu eura.
“Odgovorno tvrdim da je ovaj kontinuitet vladanja omogućio ovakve rezultate. Smatram da ćemo i na sve u 2027. odgovoriti odgovorno i da ćemo sve izvršiti upravo kako smo zacrtali ili više od toga jer smo to pokazali u proteklih 10 godina 10 puta”, naglasio je.
Dario Hrebak (Klub HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) rekao je kako od oporbe tijekom rasprave o državnom proračunu već devet godina slušaju apokaliptične scenarije koji se, kaže, neće dogoditi jer postoji sustavan i odgovoran pristup financijama. Pozdravio je predviđena sredstva za zdravstvo, obrazovanje, stanovanje, gradnju i opremanje osnovnih škola i vrtića. Također, istaknuo je da je gotovo 60 posto državnog proračuna za 2027. predviđeno za održavanje standarda građana kao i nastavak rekordnog rasta socijalnih naknada.
Armin Hodžić (Klub nacionalnih manjina) pohvalio je i ulaganja u regionalni razvoj, a osobito ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu koji su u ovom proračunu planirani u iznosu od 1,4 milijardi eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare