Boris Lalovac (Klub SDP-a) rekao je pak kako se ne može dogoditi da Hrvatska napreduje, ali što više napredujemo imamo i više socijalnih slučajeva na proračunu. "To znači da su neke politike pogriješile", ocijenio je. Smatra i kako se ne može dogoditi da imamo nikad veće plaće, a ljudi koji sada iz rada odlaze u mirovinu odlaze kao socijalni slučajevi.