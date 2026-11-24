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Zašto omekšivač šteti vašim ručnicima? Evo kako im vratiti mekoću i svježinu
Omekšivač odjeći daje mekoću i ugodan miris, ali ručnicima s vremenom šteti: postaju manje upijajući te zadržavaju vlagu i neugodne mirise. Stručnjakinja objašnjava zašto se to događa i kako ručnicima vratiti prvobitno stanje.
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Stručnjakinja Ashley Kidder za Real Simple objasnila je da omekšivač prekriva pamučna vlakna ručnika voštanim, masnim slojem koji bi ih trebao učiniti mekšima.
Taj se sloj nakuplja sa svakim pranjem. Jedno pranje neće uništiti ručnike, ali s vremenom problem postaje sve izraženiji, prenosi klix.ba.
"Ručnici bi trebali upijati vlagu s površina ili tijela i zadržavati je u vlaknima, a zatim je, zajedno s odumrlim stanicama kože i prljavštinom, otpustiti tijekom pranja. Kada se na njima nakupi vosak iz omekšivača, on zadržava vlagu, prljavštinu i masnoću kože u vlaknima, što dovodi do neugodnih mirisa i pojave plijesni", objašnjava Kidder.
Ručnici također mogu postati grubi na dodir. Ipak, takve ručnike ne treba bacati.
Kidder savjetuje da ih operete na visokoj temperaturi s jednom šalicom bijelog octa, bez deterdženta. Ocat prirodno uklanja naslage omekšivača. Isti problem može uzrokovati i prekomjerna upotreba deterdženta, pa stručnjakinja preporučuje ovakvo pranje svaka tri mjeseca.
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