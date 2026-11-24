"Ručnici bi trebali upijati vlagu s površina ili tijela i zadržavati je u vlaknima, a zatim je, zajedno s odumrlim stanicama kože i prljavštinom, otpustiti tijekom pranja. Kada se na njima nakupi vosak iz omekšivača, on zadržava vlagu, prljavštinu i masnoću kože u vlaknima, što dovodi do neugodnih mirisa i pojave plijesni", objašnjava Kidder.