Bengazi
Ukrajina: Napadi na ruske brodove uz obalu Libije čin su samoobrane
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je u utorak da su napadi na ruske brodove uz obalu Libije tijekom vikenda bili legitiman čin samoobrane, nakon što je libijska vlada osudila ukrajinsku vojnu operaciju.
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Libijska vlada nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju, koju podupire Zapad, osudila je u ponedjeljak ukrajinsku vojnu operaciju u kojoj je potopljena ruska korveta Merkurij u luci Bengazi na istoku zemlje.
Vlada je poručila da neće dopustiti da Libija bude uvučena u sukob između Rusije i Ukrajine.
Andrij Sibiha rekao je da su ruski ratni brodovi i teretni brodovi koji prevoze vojnu opremu legitimne mete te istaknuo da je pravo Ukrajine na samoobranu zajamčeno člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda.
"Ukrajina nikoga ne 'uvlači' u rat niti ga ikamo 'prenosi'", napisao je Sibiha na Telegramu.
Međunarodno pravo ne ograničava ostvarivanje prava na samoobranu na teritorij na kojem se odvija agresija, nego se to pravo može ostvarivati i na teritoriju agresora ili u međunarodnim vodama, rekao je Sibiha.
Dodao je da upravo Rusija ugrožava treće zemlje koristeći njihovu civilnu infrastrukturu u vojne svrhe.
Prema Institutu za proučavanje rata (ISW), ruska korveta nekoliko se dana zadržala u luci Bengazi radi opskrbe gorivom i drugim zalihama u okviru sporazuma o suradnji, dok je bila u pratnji teretnih brodova koji mogu prevoziti vojne potrepštine u Rusiju.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u ponedjeljak da je ukrajinska obavještajna služba dan ranije izvela napade na ruske brodove uz obalu Libije.
U operaciji je korišteno sedam ukrajinskih pomorskih dronova. Uz potopljenu korvetu Merkurij, pogođen je i teretni brod Angara, koji Rusija, prema riječima Zelenskog, koristi za prijevoz oružja.
Korveta Merkurij, koja je u službu uvedena 2023. godine, jedan je od najmodernijih brodova ruske mornarice.
Ukrajinu se i ranije optuživalo za napade na ruske brodove u Sredozemnom moru, među kojima je i napad na tanker za ukapljeni plin Arctic Metagaz, koji je uništen uz obalu Libije u ožujku. Tada nije bilo službene potvrde da Ukrajina stoji iza napada.
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