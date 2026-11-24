NEBESKI FENOMEN
Večeras nas očekuje poseban prizor na nebu: Znate li što je Dabrov supermjesec?
Mjesec će u noći s 24. na 25. studenoga (utorak na srijedu) izgledati veće i sjajnije nego inače, a taj fenomen naziva se Dabrov supermjesec.
Puni Mjesec u studenome tradicionalno je poznat kao "Dabrov Mjesec", a taj je naziv povezan s razdobljem godine u kojem se dabrovi pripremaju za zimu gradeći brane i prikupljajući hranu, prenosi Euronews.
Što je supermjesec?
Puni Mjesec u studenome 2026. bit će supermjesec, što znači da će se pojaviti u trenutku kada je Mjesec najbliže Zemlji ili u blizini te točke. To je moguće zato što njegova orbita nije savršeno kružna, nego eliptična, odnosno blago jajolika.
To znači da se udaljenost između dvaju nebeskih tijela mijenja. Kada je Mjesec najbliže Zemlji, nalazi se u perigeju, a kada je najudaljeniji od Zemlje, nalazi se u apogeju.
Stručni naziv za supermjesec jest puni Mjesec u perigeju, a može izgledati do 14 posto veće i 30 posto sjajnije od punog Mjeseca u apogeju.
Supermjesec se može vidjeti na vedrom noćnom nebu bez ikakve posebne opreme.
Pokušajte pronaći prostrano, otvoreno područje, po mogućnosti na nekom uzvišenju, primjerice na vrhu brda.
Ovaj je prizor posebno impresivan jer Mjesec, neovisno o tome je li riječ o supermjesecu ili ne, izgleda veće kada se nalazi blizu horizonta zbog takozvane Mjesečeve iluzije. Riječ je o neobičnoj optičkoj iluziji koju stručnjaci još uvijek ne mogu u potpunosti objasniti.
"Kada je riječ o supermjesecu, taj je učinak samo nešto izraženiji", rekao je astronom William Alston sa Sveučilišta Hertfordshire u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Kada je najbolje promatrati supermjesec?
Stručnjaci navode da je supermjesec najbolje promatrati pri izlasku i zalasku Mjeseca, kada se nalazi blizu horizonta.
U većem dijelu zapadne Europe Mjesec će izaći između 16 i 17 sati.
Ako propustite izlazak Mjeseca, ne brinite. Supermjesec će biti impresivan tijekom cijele noći, ali i 26. studenoga.
Kada nas očekuje sljedeći supermjesec?
Anomalistički mjesec, odnosno razdoblje između dvaju uzastopnih prolazaka Mjeseca kroz perigej, kraći je od sinodičkog mjeseca, odnosno razdoblja između dvaju uzastopnih mlađaka, ali za samo otprilike dva dana. To znači da će se, ako se puni Mjesec jednoga mjeseca pojavi u blizini perigeja, isto vjerojatno dogoditi i sljedećeg mjeseca.
Zbog toga se supermjeseci pojavljuju u nizovima – četiri ili pet uzastopnih punih supermjeseca ili četiri ili pet uzastopnih supermlađaka.
Večerašnji supermjesec bit će pretposljednji ove godine. Posljednji supermjesec 2026. mogao bi biti posebno čaroban jer će izaći 24. prosinca, na Badnjak, koji se obilježava u brojnim europskim zemljama.
Sljedeća dva supermjeseca nakon toga očekuju nas 22. siječnja i 20. veljače 2027.
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