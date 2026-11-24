Open AI / ChatGPT

Crni petak ili Black Friday ove godine pada na 27. studenoga, a trgovine već najavljuju brojne popuste. Ako ste među onima koji planiraju kupiti novu videoigru, zanimljiva hrvatska stranica mogla bi vam pomoći da prođete jeftinije.

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Riječ je o GameDeals.hr, internetskoj platformi koja uspoređuje cijene videoigara u različitim digitalnim trgovinama i na jednom mjestu prikazuje dostupne ponude.

Umjesto otvaranja desetak stranica i ručnog traženja najpovoljnije cijene, dovoljno je upisati naziv igre koja vas zanima.

GameDeals zatim prikazuje ponude različitih prodavača, cijene i eventualne popuste.

Na stranici se mogu pronaći popularni naslovi poput GTA-a, EA Sports FC-a i drugih igara, a ponuda se redovito ažurira.

Posebno je zanimljiva rubrika s najvećim sniženjima, u kojoj možete pregledavati igre prema cijeni, platformi i trgovini.

Postoji i mogućnost prikaza igara koje su dosegnule najnižu cijenu otkako ih stranica prati, što može biti korisno upravo uoči Crnog petka.

No, GameDeals ne prati samo igre koje se plaćaju.

Na stranici postoji i posebna rubrika s igrama koje se trenutačno mogu besplatno preuzeti, uz informacije o tome koliko dugo pojedina ponuda vrijedi.

Osim videoigara, moguće je uspoređivati cijene pretplata i bonova za popularne gaming platforme.

Stranica pritom razlikuje službene trgovine od internetskih platformi na kojima se preprodaju digitalni ključevi.

Ipak, prije kupnje valja provjeriti konačnu cijenu, moguće dodatne naknade i vrijedi li kupljeni ključ za vašu regiju.

Ako planirate iskoristiti ovogodišnji Crni petak za kupnju videoigara, ponude možete istražiti na stranici GameDeals.hr.