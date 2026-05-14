Konačno razriješen misterij Bermudskog trokuta: Odgovor se cijelo vrijeme skrivao 19 km ispod zemlje
Bermudi su možda najpoznatiji po ružičastim plažama, tirkiznom moru i legendama o Bermudskom trokutu. No znanstvenici su sada otkrili pravi misterij skriven duboko ispod samih otoka.
Novo istraživanje koje su vodili seizmolog William Frazer iz Carnegie Sciencea i Jeffrey Park sa Sveučilišta Yale pokazuje da Bermude počivaju na geološkoj strukturi kakva dosad nije zabilježena nigdje drugdje na Zemlji. Njihovo otkriće nudi iznenađujuće objašnjenje za misterij zašto se Bermudi i dalje uzdižu iznad Atlantskog oceana dugo nakon što su njihovi vulkani prestali biti aktivni.
Većina vulkanskih otočnih lanaca, poput Havaja, nastaje iznad takozvanog plašta ili “mantle plumea” – stupca vruće stijene koji se uzdiže iz dubine Zemljinog plašta. Kako se taj materijal podiže, stvara vulkane i uzrokuje izdizanje morskog dna, formirajući uzvisinu poznatu kao “swell”. S vremenom, kako se tektonske ploče udaljavaju od tog izvora i vulkanska aktivnost prestaje, takve se uzvisine obično ponovno spuštaju.
No ispod Bermuda to se nije dogodilo, piše Carnegie Science.
Do rješenja pomoću seizmičkih valova
Posljednja vulkanska erupcija na Bermudima dogodila se prije više od 30 milijuna godina, a danas nema dokaza o aktivnom uzdizanju materijala iz plašta ispod otoka. Ipak, Bermudi se i dalje nalaze na velikoj uzvisini, oko 500 metara iznad okolnog oceanskog dna. Znanstvenike je desetljećima zbunjivalo kako je moguće da se ta uzvisina održala bez vidljivog izvora topline ili potiska iz dubine.
Frazer i Park pokušali su riješiti misterij pomoću seizmičkih valova koje proizvode snažni potresi diljem svijeta. Ti valovi putuju kroz Zemlju različitim brzinama ovisno o gustoći i sastavu materijala kroz koji prolaze, slično kao što se zvuk mijenja prolaskom kroz različite tvari.
Analizirajući podatke sa seizmičke postaje na Bermudima, istraživači su uspjeli stvoriti sliku unutrašnjosti Zemlje do dubine od oko 32 kilometra ispod otoka.
Neočekivano otkriće
Otkrili su nešto neočekivano – sloj stijene deblji od 19 kilometara smješten neposredno ispod oceanske kore. Ta je stijena manje gusta od okolnog plašta, što je čini neuobičajeno plovnom. Umjesto da otok odozdo podiže aktivni stup vruće stijene, ovaj lakši sloj djeluje poput svojevrsne splavi koja održava morsko dno – i Bermude – iznad razine okolnog oceana.
Znanstvenici smatraju da je taj sloj, poznat kao “underplating”, nastao tijekom vulkanske prošlosti Bermuda prije više desetaka milijuna godina, kada je rastaljena stijena bogata ugljikom prodrla u bazu kore i ondje se ohladila. Taj materijal možda potječe iz dubine Zemlje još iz vremena prije stotina milijuna godina, tijekom nastanka superkontinenta Pangee.
Proučavanje neobičnih i ekstremnih mjesta
Frazer sada traži slične strukture ispod drugih otoka diljem svijeta. Hoće li se pokazati da su Bermudi zaista jedinstveni ili samo prvi otkriveni primjer šireg geološkog fenomena, istraživanje pokazuje koliko su seizmička snimanja moćan alat i koliko je važno proučavati neobična i ekstremna mjesta.
"Bermudi su uzbudljivo mjesto za istraživanje jer mnoge njihove geološke značajke ne odgovaraju klasičnom modelu uzdizanja materijala iz plašta”, rekao je Frazer.
Dodao je kako rezultati sugeriraju da unutar Zemljinog plašta postoje i drugi konvektivni procesi koje znanstvenici još uvijek ne razumiju dovoljno dobro.
Neobično ponašanje navigacijskih uređaja
Snažne magnetske anomalije koje se dugo povezuju s Bermudima uzrokovane su stijenama bogatim željezom i titanijem, preostalim iz davne vulkanske prošlosti otoka. Ti signali mogu uzrokovati veća odstupanja kompasa i navigacijske opreme nego što je uobičajeno, no riječ je o potpuno prirodnoj i bezopasnoj pojavi. Znanstvenici su potvrdili da je svako neobično ponašanje navigacijskih uređaja na tom području uvijek imalo geološko objašnjenje.
Duboki ocean i dalje je slabo istražen kada je riječ o mnogim fizičkim procesima, a otkriće na Bermudima podsjetnik je da su neke od najvažnijih geoloških struktura na Zemlji desetljećima ostale neotkrivene jednostavno zato što tehnologija za njihovo pronalaženje nije postojala.
„Otkrili smo debeli sloj underplatinga, nešto što se ne viđa kod većine vulkanskih sustava povezanih s plaštem. U kombinaciji s nedavnim geokemijskim opažanjima, to sugerira da u Zemljinom plaštu postoje i drugi konvektivni procesi koje još uvijek ne razumijemo dovoljno dobro”, dodao je.
