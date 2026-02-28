"Bermudski trokut" u hrvatskom Jadranu - otok koji se smatra misterijem našega mora

Usred otvorenog mora, daleko od ustaljenih plovnih ruta, iz modrine Jadrana strši gola stijena. Neki u njoj vide morsku peraju, drugi jedro, treći trokut. Mnogi je nazivaju jednostavno „crna piramida“. To je otok Jabuka, jedan od najtajanstvenijih i najnepristupačnijih otoka u Hrvatskoj, za koji ne zna ni većina Hrvata.
Vulkanski samotnjak usred najdubljeg dijela Jadrana
Jabuka je zajedno s otokom Brusnikom jedan od samo dva vulkanska otoka u Hrvatskoj. Nalazi se približno 70 kilometara od Visa, usred najdubljeg morskog područja Jadrana, gdje dubina doseže čak 260 metara. Na otok je gotovo nemoguće pristati – okružuju ga duboko more, snažni vjetrovi i visoki valovi. Njegove padine su strme i surovo gole, bez prirodnog zaklona ili izvora pitke vode. Upravo zato otok nikada nije bio naseljen, piše Metropolitan.si.
Strme litice Jabuke ujedno su i gnijezdište sokola selca (Falco peregrinus), najbrže životinje na svijetu. U strmoglavom letu može dosegnuti brzinu do 300 kilometara na sat. Otok je nekoć bio poznat kao lovište sokolova, jer su sokolari riskirali život penjući se po opasnim stijenama u potrazi za gnijezdima.
Hrvatski bermudski trokut
Jabuka je dio takozvanog viškog vulkanskog trokuta, područja koje neki nazivaju i „hrvatskim bermudskim trokutom“. Razlog za taj nadimak leži u crnim vulkanskim stijenama koje sadrže magnetit.
Magnetska svojstva tog minerala često ometaju kompase na brodovima, zbog čega navigacija može postati nepouzdana.
Zbog tih smetnji otežano je i sigurno upravljanje dronovima. Kompasi uz obalu doslovno „polude“, što je kroz povijest predstavljalo opasnost za pomorce.
Nakon Drugog svjetskog rata jugoslavenska vojska koristila je otok čak i kao metu za vježbe gađanja iz zrakoplova, što dodatno svjedoči o njegovoj izoliranosti i negostoljubivosti. Danas je, unatoč svojoj udaljenosti, otok Jabuka postao svojevrsni trofej za nautičare koji žele doživjeti divlju prirodu u njezinu najsurovijem i najizvornijem obliku.
