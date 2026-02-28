"Bermudski trokut" u hrvatskom Jadranu - otok koji se smatra misterijem našega mora

Jabuka je zajedno s otokom Brusnikom jedan od samo dva vulkanska otoka u Hrvatskoj. Nalazi se približno 70 kilometara od Visa, usred najdubljeg morskog područja Jadrana, gdje dubina doseže čak 260 metara. Na otok je gotovo nemoguće pristati – okružuju ga duboko more, snažni vjetrovi i visoki valovi. Njegove padine su strme i surovo gole, bez prirodnog zaklona ili izvora pitke vode. Upravo zato otok nikada nije bio naseljen, piše Metropolitan.si.