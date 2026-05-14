U devet zemalja EU-a Zagreb bi bio najveći grad. Evo kako bi stajao u ostalima
Veličina glavnog grada mjerena brojem stanovnika često, ali ne i nužno, govori o (de)centraliziranosti neke države.
Najveća zemlja Europske unije, Njemačka, ujedno ima i najraspršenije stanovništvo. Iako u glavnom gradu Berlinu živi 3,9 milijuna stanovnika, to je tek 4,6 posto ukupnog broja stanovnika Njemačke. Dijelom je to stoga što je najmnogoljudnija zemlja u EU-u, ali i zato što je najveći broj njenih stanovnika raspršen u gradovima srednje veličine.
Čak jedanest njemačkih gradova je u rasponu broja stanovnika od 500.000 do 620.000, a isto toliko ih je u rasponu od 270.000 do 360.000 stanovnika.
Ujednačenost u Nizozemskoj
Sličan primjer je Italija gdje u Rimu, kao i u Berlinu, živi 4,6 posto ukupne populacije Italije, a desetak je gradova s 200.000 do 400.000 stanovnika. No vjerojatno je ponajbolji primjer uravnotežene raspodjele gradskog stanovništva Nizozemska, koja je sa svojih 18 milijuna stanovnika znatno manja od Njemačke i Italije.
U Amsterdamu živi 1,2 milijuna stanovnika ili 6,6 posto ukupnog stanovništva. No sljedeća dva grada po veličini imaju skoro jednak broj stanovnika - Rotterdam 893.000 i Haag 890.000, a čak sedam sljedećih gradova na listi u rasponu su od 220.000 do 420.000 stanovnika.
Petina stanovništva živi u glavnom gradu
S druge strane, Hrvatska je među onim zemljama EU-a u kojima 20 posto ili petina stanovništva živi u glavnom, odnosno najvećem gradu. Uz Hrvatsku to su još Austrija, Danska, Irska i Luksemburg, a blizu tom udjelu su Bugarska i Finska gdje 17 posto stanovnika živi u Sofiji, odnosno u Helsinkiju te Mađarska čijih je 16 posto stanovništva u Budimpešti.
Najveći taj udio ima Malta - u Valletti živi skoro 70 posto Maltežana, ali tamo je specifična administrativna podjela u kojoj sama Valletta ima oko šest tisuća stanovnika, a njeno šire urbano područje više do 400 tisuća. Iza Malte, najveći udio stanovništva neke EU države koji živi u najvećem gradu ima Estonija gdje u Tallinu živi čak 32 posto stanovništva, zatim Latvija u kojoj 31 posto stanovnika živi u Rigi te Grčka gdje 30 posto od 10,5 milijuna stanovnika živi u Ateni.
U Francuskoj bi Zagreb bio treći najveći
Zagreb sa svojih otprilike 770 tisuća stanovnika 18. je po veličini glavni grad u Europskoj uniji. S toliko stanovnika, ako se poigramo brojkama, bio bi najveći grad u devet zemalja EU-a, uključujući dvije koje su brojem stanovnika veće od Hrvatske - Portugal i Slovačku. Uz te dvije, Zagreb bi bio najveći grad i u sedam zemalja EU-a manjih od Hrvatske: Cipru, Estoniji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti i Sloveniji.
Drugi po veličini Zagreb bi bio u čak deset zemalja: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Švedskoj.
Treći 'najveći' bio bi u Francuskoj i Poljskoj. U Francuskoj iza Pariza i Marseillea, a ispred Toulousea, dok bi u Poljskoj bio iza Varšave i Krakowa, a ispred Wroclawa.
U Italiji i Njemačkoj Zagreb bi bio peti
Brojem stanovnika Zagreb bi bio četvrti grad u Nizozemskoj i Španjolskoj. U Nizozemskoj su veći prethodno spomenuti Amsterdam, Rotterdam i Haag, dok bi Zagreb bio veći od četvrtog po veličini tamošnjeg grada, Utrechta.
U Španjolskoj bi Zagreb bio manji od Madrida, Barcelona i Valencie, a veći od tamo četvrte po veličini Zaragoze.
Na koncu, u Italiji i Njemačkoj Zagreb bi bio peti grad po veličini. U Italiji iza Rima, Milana, Napulja i Torina, a ispred Palerma, a u Njemačkoj iza Berlina, Hamburga, Münchena i Kölna, dok je izjednačen ili neznatno veći od Frankfurta.
