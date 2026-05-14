U devet zemalja EU-a Zagreb bi bio najveći grad. Evo kako bi stajao u ostalima

Zagreb sa svojih otprilike 770 tisuća stanovnika 18. je po veličini glavni grad u Europskoj uniji. S toliko stanovnika, ako se poigramo brojkama, bio bi najveći grad u devet zemalja EU-a, uključujući dvije koje su brojem stanovnika veće od Hrvatske - Portugal i Slovačku. Uz te dvije, Zagreb bi bio najveći grad i u sedam zemalja EU-a manjih od Hrvatske: Cipru, Estoniji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti i Sloveniji.