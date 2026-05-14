Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje dok zemlji ponestaje nafte nakon što je ranije ove godine izgubila glavnog dobavljača Venezuelu.
Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju stanovnike Havane kako pale barikade i udaraju u lonce kako bi izrazili svoj bijes zbog svakodnevnih nestanaka struje koji znaju trajati i do 22 sata.
Vlada ove socijalističke karipske otočne nacije okrivila je američki naftni embargo za energetsku krizu.
Ponovno je u četvrtak ujutro prekidu mreža između središnje pokrajine Ciego de Avila i istočne regije Guantanamo, navodi nacionalni operater UNE.
Od početka godine, samo je jedan ruski tanker koji je prevozio 100.000 tona nafte uspio stići do Kube. Prema vladi, otoku od oko 10 milijuna stanovnika potrebno je najmanje osam takvih isporuka mjesečno kako bi pokrio svoje energetske potrebe.
Protests broke out across the Cuban capital of Havana as the city confronted its worst rolling blackouts in decades amid a U.S. blockade that has starved the island of fuel https://t.co/EDhaEqxJFR pic.twitter.com/R6301DXmNi— Reuters (@Reuters) May 14, 2026
Kuba se godinama suočava s teškom ekonomskom krizom, koja je posljednjih nekoliko mjeseci pogoršana američkim naftnim embargom. Havana je izgubila svog glavnog dobavljača nafte, Venezuelu, kada su američke specijalne snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura u Caracasu početkom siječnja. Meksiko je također ograničio opskrbu naftom nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio kaznenim carinama zemljama iz kojih Kuba nabavlja naftu.
Američki State Department ponudio je u srijedu kubanskom narodu 100 milijuna dolara izravne humanitarne pomoći, koja će biti distribuirana putem Katoličke crkve i drugih neovisnih organizacija.
