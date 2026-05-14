Kako izgleda Iran danas? "Gromoglasna tišina, oprez i strah"

Nedaleko od Tabriza - Okružena blistavim planinskim vrhovima prekrivenima snijegom, duga cesta prema Teheranu vijuga kroz slikovite doline topola i polja na kojima niču zeleni izdanci pšenice.
"Pratimo usku rijeku Qotur, smeđu i nabujalu od proljetnog topljenja snijega, dok juri pokraj pastira koji na padinama napasaju svoja čupava stada", prenosi CNN dojmove iz Irana, a potom se reportaža nastavlja:
"U daljini se preko svjetlucavog krajolika proteže impresivan željeznički most, čije su čelične grede obojene u bijelo. Čini se kao da ga nisu dotaknuli američki i izraelski napadi koji su ranije ove godine pogodili i oštetili dijelove Irana."
No usred zastoja mirovnih pregovora i rastućih napetosti zbog nastavka zatvaranja strateški važno Hormuškog tjesnaca, strahovi da bi rat mogao ponovno buknuti šire osjećaj nelagode u zemlji. Tijekom CNN-ova putovanja kroz Iran, obični Iranci, koje je Trump nekoć pozvao da "vrate svoju zemlju", opisivali su život pod bombardiranjem i blokadom. Ukupni dojam, navode reporteri s terena, gromoglasna tišina, oprez i strah.
"Ondje imam obitelj, zato riskiram"
"Nemojte ići tamo, sada je previše opasno", rekla je jedna mlada Iranka koja je putovala iz Sjedinjenih Država prema Teheranu kada je saznala za naše zajedničko putovanje kroz sjeverozapadni Iran.
"Ondje imam obitelj, zato riskiram", objasnila je, zamolivši da ostane anonimna.
Uz cestu, između kioska koji prodaju pistacije i čaj, crni plakati oplakuju smrt ajatolaha Alija Hameneija, iranskog vrhovnog vođe koji je poginuo u zračnom napadu u veljači, prvoga dana rata.
"Njegova je sjena nestala nad našim glavama", stoji na jednom transparentu na farsiju, citirajući popularnu perzijsku tužaljku.
Njegov sin i nasljednik Mojtaba Hamenei sada je "barjaktar" nacije, navodi drugi plakat, premda mlađi Hamenei, koji je navodno ranjen u istom napadu, nije viđen ni javno se oglasio otkako je preuzeo vlast, što je dodatni znak koliko je situacija u Iranu i dalje neizvjesna.
"Trump bi danas mogao odlučiti ponovno početi bombardiranje", rekao je jedan Iranac.
"Možda ne dok je u Kini, ali tko zna. Trump voli biti u središtu pozornosti", dodao je.
Dok američki predsjednik Donald Trump započinje državni posjet Kini, i Sjedinjene Države i Iran očito gledaju prema Pekingu kao mogućem izlazu iz zastoja u odnosima. Očekuje se da će Trump pozvati Kinu da izvrši pritisak na Iran kako bi pristao na kompromis. Iranski veleposlanik u Kini također je sugerirao da bi komunistička država mogla imati važnu posredničku ulogu između Washingtona i Teherana.
Sjedinjene Države i Kina dijele interes za ponovno uspostavljanje protoka nafte i plina kroz Perzijski zaljev. Osim toga, za Kinu bi mogao biti diplomatski koristan potez da se predstavi kao država koja pomaže u rješavanju problema nastalih za globalno gospodarstvo posljednjih mjeseci, čime bi Peking mogao usporediti svoje ponašanje s onim Washingtona, koji se povezuje s destabilizacijom.
"Većina Iranki nije nosila hidžab"
No upravo će Iranci, unatoč čvrstoj vlasti u zemlji, vjerojatno odlučiti o budućnosti svoje države, a tijekom dugog putovanja prema glavnom gradu mogli su se vidjeti različiti društveni i politički impulsi koji oblikuju zemlju.
"Vidjeli smo skupine izletnika, mladih i starih, kako preko granice iz Turske ručno prenose velike kanistre jestivog ulja. Jedan zadihani iranski umirovljenik objasnio je kako je taj osnovni proizvod sada u Iranu šest puta skuplji nego u Turskoj, usred rastuće krize troškova života koja ne pokazuje znakove popuštanja."
Iako su ih vjerojatno dodatno pogoršale nedavna američka pomorska blokada Irana, upravo su problemi povezani s troškovima života bili temelj masovnih protuvladinih prosvjeda koji su počeli krajem prošle godine i doveli do brutalnog obračuna vlasti s demonstrantima. Iranske vlasti priznale su da su tisuće ljudi ubijene u odgovoru države na prosvjede.
"U restoranu na putu prema Teheranu, smještenom u drevnom karavan-saraju, tradicionalnom odmorištu za putnike, poslužen nam je riža i začinjeni kebab, dok smo pili gustu, tamnu kavu u blagovaonici punoj obitelji. Posebno je bilo upečatljivo to što većina Iranki ondje nije nosila hidžab, odnosno maramu za glavu, što se smatra prkosnim nasljeđem prosvjeda "Žena, život, sloboda" iz 2022. godine, koji su prisilili iranske vlasti da ublaže provođenje strogih pravila odijevanja."
Iranci su više puta pokazali spremnost da se suprotstave vlastima, često uz veliku osobnu cijenu, čak i pred nadmoćnom silom. No danas rat SAD-a protiv Irana, koji je Trump u prvim danima nazivao svojim "malim izletom", očito ostavlja posljedice na iransko stanovništvo, koje se bori s preživljavanjem iz dana u dan i strahuje od mogućeg nastavka napada.
"Mislim da prosvjedi, unatoč svim teškoćama, trenutačno nisu ni na dnevnom redu većine Iranaca", kazao je Iranac po imenu Maddy dok je pomagao svojoj maloj kćeri oprati ruke u restoranu.
"Trumpov rat je ušutkao ljude i ojačao režim. Barem zasad", dodao je.
