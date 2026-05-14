Kako izgleda Iran danas? "Gromoglasna tišina, oprez i strah"

"U restoranu na putu prema Teheranu, smještenom u drevnom karavan-saraju, tradicionalnom odmorištu za putnike, poslužen nam je riža i začinjeni kebab, dok smo pili gustu, tamnu kavu u blagovaonici punoj obitelji. Posebno je bilo upečatljivo to što većina Iranki ondje nije nosila hidžab, odnosno maramu za glavu, što se smatra prkosnim nasljeđem prosvjeda "Žena, život, sloboda" iz 2022. godine, koji su prisilili iranske vlasti da ublaže provođenje strogih pravila odijevanja."