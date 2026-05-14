Američki ministar: Nekoliko tjedana dijeli Iran od nuklearnog oružja

Američki ministar energetike Chris Wright naglasio je da čak i uran obogaćen na 20% smatra „vrlo zabrinjavajućim”, s obzirom na veličinu iranskih zaliha.
Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je pred zakonodavcima da je Iran „zastrašujuće blizu” razvoja nuklearnog oružja tijekom saslušanja pred Odborom za oružane snage Senata, izvijestio je CNN u srijedu, a prenio Jerusalem Post.
„Dijeli ih nekoliko tjedana, vrlo mali broj tjedana, od obogaćivanja do razine urana za nuklearno oružje”, ustvrdio je Wright, govoreći o trenutačnim iranskim zalihama urana. „Nakon toga još slijedi proces izrade samog oružja, ali vrlo su blizu mogućnosti izrade nuklearnog oružja.”
Prema Wrightovim riječima, Iran raspolaže zalihama urana obogaćenog do razine od 60%, dok CNN navodi da se uran za nuklearno oružje mora obogatiti na približno 90%.
Wright je naglasio da čak i uran obogaćen na 20% smatra „vrlo zabrinjavajućim”, s obzirom na veličinu iranskih zaliha.
Prema pisanju CNN-a, više dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa koristilo je iranske zalihe obogaćenog urana, koje navodno iznose najmanje 11 tona, kao opravdanje za rat protiv Irana, dok je sam Trump zahtijevao da Iran preda uran kao dio mogućeg mirovnog sporazuma.
Wright: „Mudro” je tražiti cijele zalihe
Wright je zakonodavcima rekao da je zahtjev za preuzimanjem svih iranskih zaliha obogaćenog urana „mudra strategija” za okončanje iranskog programa obogaćivanja urana.
„Konačni cilj je spriječiti buduće obogaćivanje urana”, rekao je Wright. „Da bismo imali siguran svijet, moramo okončati njihov nuklearni program.”
