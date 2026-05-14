Vlada razriješila dio Upravnog vijeća Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar

Donesen je Prijedlog odluke za razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, Dražena Vikića-Topića, Nikole Ružinskog, akademika Željka Kaštelana, Milana Mesića, Slavka Perice, Anne-Marije Getoš Kalac i Zrinke Kovarik, zbog isteka mandata s danom 2. lipnja 2026. Donesen je i Prijedlog odluke o imenovanju Dražena Vikića-Topića, Ivane Miličević, Sandra Nižetića, Slavka Perice, Josipa Mikulića, Anemarije Musa i Milana Mesića novim članovima Upravnog odbora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu. Oba prijedloga upućena su u Hrvatski sabor na donošenje.