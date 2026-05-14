Vlada razriješila dio Upravnog vijeća Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar

Zbog isteka mandata, Vlada je u četvrtak razriješila dio članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", a novim članovima imenovani su Branko Hrg, Mladen Pavić, Nikolina Jakopić, Mate Rupić, Ivica Nikolić, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek.
Kako se navodi u priopćenju nakon zatvorenog dijela Vladine sjednice, razriješeni su Branko Hrg, Ivica Poljičak, Vesna Rajković, Ante Nazor, Željko Cirba, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek.
Što se tiče kadrovskih pitanja, Anamarija Badovinac imenovana je ravnateljicom Vladinog Ureda za zakonodavstvo, s danom 15. svibnja 2026., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te joj je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.
S istim datumom Damir Vlajčević imenovan je ravnateljem Vladinog Ureda za protokol, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, te mu je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.
Državnoj službenici Aniti Zirdum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Donesen je Prijedlog odluke za razrješenje dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, Dražena Vikića-Topića, Nikole Ružinskog, akademika Željka Kaštelana, Milana Mesića, Slavka Perice, Anne-Marije Getoš Kalac i Zrinke Kovarik, zbog isteka mandata s danom 2. lipnja 2026. Donesen je i Prijedlog odluke o imenovanju Dražena Vikića-Topića, Ivane Miličević, Sandra Nižetića, Slavka Perice, Josipa Mikulića, Anemarije Musa i Milana Mesića novim članovima Upravnog odbora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu. Oba prijedloga upućena su u Hrvatski sabor na donošenje.
