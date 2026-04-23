GRADSKA SKUPŠTINA
Herman napao Možemo jer KBC Zagreb nije dobio nagradu: Je li odluka ideološka jer je majka odlučila roditi dijete s tumorom?
Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman u četvrtak je upozorio da je prvi puta u povijesti na dnevni red sjednice Gradske skupštine prijedlog o dodjeli Nagrade Grada Zagreba došao po hitnom postupku, a nepravedno je zapostavljen tim KBC-a Zagreb.
"Jednostavno nam nije jasno - zašto nešto što ima tako veliku tradiciju i za što je bilo dovoljno vremena se donosi po hitnom postupku. U covidu je Nagrada Grada Zagreba donesena u roku, a nikada nije bilo ovako da ide po hitnom postupku", upozorio je Herman na konferenciji za novinare Kluba HDZ-DP-HSU u stanci sjednice Gradske skupštine.
Rekao je da su gradski zastupnici, koji nisu dio povjerenstva koje se bavi tom problematikom, na svoje e-mail adrese dobili popis kandidata jučer popodne, te da je proces donošenja nagrada bio sramotan jer su se sjednice sazivale u vrijeme kada određeni članovi, primjerice on, nisu mogli doći iako je unaprijed upozoravao da mu termini ne odgovaraju i dobivao negativne odgovore za njihovom promjenom.
Za Nagradu Grada Zagreba nepravedno zapostavljen tim KBC-a Zagreb
Što se tiče laureata, Herman kaže da nema nikakvog prigovora, ali smatra da je nepravedno zapostavljen tim Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb koji je, istaknuo je, izveo revolucionarnu operaciju - operiralo se novorođenče koje još nije niti izašlo iz majčine utrobe, odnosno bilo je porođeno do pola kako bi se uspostavili dišni putevi. Bila je to operacija tumora vrata, veličine glave djeteta koja je trajala gotovo pet sati, prva takva operacija izvedena u Hrvatskoj koju je izvelo 15 liječnika specijalista, naveo je.
"Takvih inače zahvata koji je, naglašavam, prvi put proveden u Hrvatskoj, u svijetu se u najvećim medicinskim centrima provodi godišnje jedan, eventualno do dva", istaknuo je.
Zamolio je da se istraži "zašto takav revolucionarni pothvat nije prošao ideološki sud platforme Možemo!, odnosno nekoga tko čini većinu u nadležnom odboru koji o takvim nagradama odlučuje".
"Ima li tu kakve ideološke pozadine, odnosno je li moguće da je razlog tome što majka nikada nije htjela govoriti o nikakvome prekidu trudnoće, već je vjerovala u hrvatske liječnike i mogućnost liječenja takvoga tumora", upitao je Herman. Istaknuo je da je to dijete danas dobro.
"Skandalozna matematika zakupa"
Podsjetio je i da je njihov klub na početku današnje sjednice kod utvrđivanja dnevnog reda tražio, ali to nije prošlo, da se ukloni točka kojom će Grad Zagreb kao zakupodavac sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u Ulici Ivana Banjavčića, zato što smatraju da je matematika tu skandalozna te dokaz da se gradska vlast prema gradskim sredstvima odnosi u potpunosti neodgovorno, nepošteno i maćehinski.
"Kako je moguće da Ministarstvo zaštite okoliša putem javne ponude dobiva cijenu za zakup poslovnog prostora koja je 300.000 eura niža od one koju Grad Zagreb nudi bez javne ponude", upitao je Herman i rekao da se radi o istoj nekretnini, iste kvadrature i u istom razdoblju. Bi to mogao bio dobar početak revizije svih ugovora koje Grad ima, također je upitao.
Jelić dopunjuje kaznenu prijavu protiv Lučanina
Tomislav Jelić (Nezavisna lista) iz Kluba gradskih zastupnika Jedino Hrvatska! optužio je pročelnika Ureda za informiranje, sustav i tehničke poslove Dražena Lučanina da ponude realne tržišne vrijednosti "10.000 do 15.000 eura navuče na 25.000 eura bez PDV-a" te se odabere nekoliko ponuditelja koji će dati veće ponude koje su nevažeće, a već unaprijed odabrani ponuditelj dobiva poslove projektiranja i uređenja gradskih poslovnih prostora. Najavio je dopunu već podnesene kaznene prijave te izrazio uvjerenje da će pročelnik morati podnijeti ostavku i kazneno odgovarati.
Zastupnica Dina Dogan (Nezavisna lista) je ocijenila da se predloženim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene koje, kako je rekla, Gradska uprava predstavlja kao tehničko usklađivanje i unaprjeđenje sustava, zapravo "značajno proširuje diskrecijska moć gradonačelnika Tomislava Tomaševića nad javnim prostorom u Gradu".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare