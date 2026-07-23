nadzori porezne
Kafić u Šibeniku zatvoren zbog 4,30 eura viška u blagajni: "Ajde da je tu neka bahatost bila"
Na šibenskom području posljednjih se dana provode nadzori Porezne uprave. Usred turističke sezone tako su privremeno zatvorena dva ugostiteljska objekta u središtu Šibenika.
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Na zatvaranje dvaju šibenskih kafića reagirao je i šibenski aktivist Goran Šimić. Na Facebooku je kritizirao strogo kažnjavanje malih poduzetnika.
Kako navodi, riječ je o caffe baru Harmonia na Poljani i Moby Dicku na šibenskoj rivi. Jedan je lokal zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dok je drugi kažnjen zbog posluživanja pića izvan radnog vremena bez izdavanja računa i to tijekom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu.
"Sad gledaj ti taj lanac zla i dobrote. Ajde da je tu neka bahatost bila, više računa ili neka klasična krađa, što kod nas i postoji, ok, ali zbog 4,30 eura i dvije pive zatvarat i pečatit u srcu sezone, a konobari, vjerojatno sve mladi momci i cure, riskirat im i otkaz", napisao je Šimić.
O tome je u Novom danu N1 kod naše Nine Kljenak govorio i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika:
"Došlo je do zatvaranja i pečaćenja ugostiteljskih objekata od strane porezne inspekcije zbog prekršaja od, recimo, neizdavanja računa od osam eura do četiri eura viška u blagajni.
Nekoliko lokala u Šibeniku je zatvoreno, zapečaćena je legendarna slastičarnica Hajduk u Splitu i još mnogi drugi objekti. Od lipnja dobivamo reakcije da je pritisak inspekcija cijelu godinu strašan, ima inspekcija tri puta više nego ikada, traže dlaku u jajetu i kao da žele onemogućiti ljudima da rade."
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