Kafić u Šibeniku zatvoren zbog 4,30 eura viška u blagajni: "Ajde da je tu neka bahatost bila"

"Sad gledaj ti taj lanac zla i dobrote. Ajde da je tu neka bahatost bila, više računa ili neka klasična krađa, što kod nas i postoji, ok, ali zbog 4,30 eura i dvije pive zatvarat i pečatit u srcu sezone, a konobari, vjerojatno sve mladi momci i cure, riskirat im i otkaz", napisao je Šimić.