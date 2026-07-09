Strah od vampira
Arheolozi zgroženi: Pronađeno groblje staro 400 godina napravljeno kako bi spriječilo "mrtve da se vrate u život"
Nekropola u blizini mjesta Pień u Poljskoj skriva više od 100 grobova, a najmanje 30 njih nosi jasne tragove rituala kojima su ljudi u 17. stoljeću pokušavali spriječiti mrtve da se vrate među žive.
Možda zvuči pretjerano sahranu djeteta između pet i sedam godina nazvati "vampirskim ukupom", no u ovom slučaju taj izraz nije daleko od istine. Na tom arheološkom nalazištu pronađeni su brojni grobovi u kojima su primijenjene takozvane antivampirske metode pokapanja, čiji je jedini cilj bio da mrtvi zauvijek ostanu u svojim grobovima.
Prije četiri stoljeća ljudi su vjerovali u vampire i strahovali od njih. Posebno su zazirali od djece, mladih žena i drugih osoba za koje se smatralo da bi se nakon smrti mogle vratiti među žive. Kako bi to spriječili, na prsa pokojnika polagali su srpove, dok su im stopala zaključavali teškim lokotima. Razlozi za takve postupke mogli su biti različiti.
Iskapanja na nekropoli kod Pieńa vodi profesor Dariusz Poliński sa Sveučilišta Nicolaus Copernicus u Toruńu. Projekt je započeo 2005. godine, a svjetsku pozornost privukao je 2022., kada je otkriven grob mlade žene čija je noga bila zaključana lokotom. Nekoliko mjeseci kasnije, svega nekoliko metara dalje, arheolozi su pronašli i dijete pokopano licem okrenutim prema zemlji, također s lokotom, prenosi Nova.rs.
'Ovo je pokušaj zaštite živih od mrtvih'
Iako su mediji te nalaze odmah povezali s vampirima, Poliński smatra da je stvarnost bila složenija.
"Radije bih ove postupke opisao kao pokušaj zaštite živih od mrtvih, odnosno kao tradicionalne antivampirske rituale", objasnio je. Prema njegovim riječima, žena je možda imala tjelesni deformitet ili mentalni poremećaj, zbog čega su je mještani za života odbacivali i vjerovali da bi ih nakon smrti mogla ugroziti.
Postoji i drugo moguće objašnjenje. "Možda je riječ o osobi koja je umrla nasilnom ili iznenadnom smrću pod neobičnim okolnostima. Takve smrti tada su izazivale velik strah", rekao je Poliński za Business Insider.
U 17. stoljeću mještani su se bojali i nekrštene djece, kao i mališana koji su se utopili, vjerujući da bi se upravo oni mogli vratiti iz mrtvih.
Lokoti na nogama, srp na prsima
Bez obzira na razlog, način pokopa bio je vrlo precizan. Teški metalni lokoti, karakteristični za rano moderno doba, postavljani su na noge pokojnika kako bi simbolično spriječili njihov izlazak iz groba. Srp položen preko prsa ili vrata imao je još jeziviju svrhu. Vjerovalo se da bi, ako pokojnik pokuša ustati, oštrica odsjekla njegov vrat.
Poliński navodi da je lokot ispod stopala predstavljao simbolično zatvaranje životnog puta i zaštitu od mogućeg povratka pokojnika. Pokapanje licem okrenutim prema zemlji također je imalo posebno značenje. Vjerovalo se da će pokojnik tada "gristi zemlju", umjesto da napada žive.
Postojale su i druge metode kojima su ljudi pokušavali spriječiti povratak mrtvih. U pojedinim slučajevima pokojnicima su odsijecali glavu ili noge, tijela zatrpavali kamenjem ili ih spaljivali.
Na nekropoli je dosad pronađeno više od 100 kostura, a najmanje 30 grobova sadrži neku od metoda koje se danas smatraju antivampirskima. Arheolozi smatraju da su na tom mjestu često pokapani ljudi kojih se zajednica bojala, bilo za života, bilo nakon njihove smrti.
Ipak, žena pronađena s trokutastim lokotom nije bila potpuno odbačena od društva. Kako prenosi CBS, pokopana je sa svilenom kapom ukrašenom nitima od plemenitog metala, što upućuje na to da je pripadala višem društvenom sloju. Zbog toga istraživači pretpostavljaju da razlog ovakvog pokopa nije bio njezin društveni status, nego okolnosti pod kojima je umrla.
'Ljudi su prije nekoliko stoljeća bolesti koje su se brzo širile često pripisivali vampirima'
Forenzički antropolog Matteo Borrini sa Liverpool John Moores Universityja izjavio je za Business Insider da su ljudi prije nekoliko stoljeća epidemije i bolesti koje su se brzo širile često pripisivali vampirima. Vjerovalo se da se ta bića najprije vraćaju po članove svoje obitelji, a zatim napadaju susjede, što se podudaralo s načinom na koji su se zarazne bolesti doista širile.
Bez obzira na to što je bio pravi uzrok smrti tih ljudi i koliko danas tadašnja vjerovanja u vampire djeluju nevjerojatno, jedno je sigurno – strah je bio potpuno stvaran. Kao i srpovi i lokoti koji su polagani u njihove grobove.
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