Arheolozi zgroženi: Pronađeno groblje staro 400 godina napravljeno kako bi spriječilo "mrtve da se vrate u život"

Prije četiri stoljeća ljudi su vjerovali u vampire i strahovali od njih. Posebno su zazirali od djece, mladih žena i drugih osoba za koje se smatralo da bi se nakon smrti mogle vratiti među žive. Kako bi to spriječili, na prsa pokojnika polagali su srpove, dok su im stopala zaključavali teškim lokotima. Razlozi za takve postupke mogli su biti različiti.