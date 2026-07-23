Milanović: Nevolja nikad ne dolazi sama, uvijek su u pratnji dvije, tri budale

"A kada smo kod toga gdje je tko bio 1941. i 1945. godine, da ih ostavimo tamo gdje su bili, to je najpametnije. Naša politika je beskompromisna kada su u pitanju ljudske vrijednosti i interesi, tu postoji procjena, ocjena i kalkulacija. Državni poslovi se vode sebično. Znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokolebljivi intrasegmentni tipovi s ljevice i desnice, boljševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta dosljednosti i isključivosti u politici nije dobra, nikoga tu neću isticati. Ova zemlja živi od svoje položajne rente. Živimo od mira, reputacije i po prvi put se nalazimo svi na okupu u režimu koji smo mi birali."