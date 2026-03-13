Poljubac je daleko više od osjetila: Evo što kaže znanost

Dobar poljubac više ovisi o mislima, maštarijama i emocionalnom kontekstu koji u njega unosimo, nego o samom fizičkom činu, otkrili su znanstvenici.
Oglas
Znanstvenici sa Sveučilišta Abertay u škotskom Dundeeju nastojali su provjeriti pretpostavku da ljubljenje potiče seksualnu kemiju i istražiti kako kognitivni i emocionalni čimbenici utječu na ponašanje pri ljubljenju.
U tu su svrhu proveli istraživanje u kojem su ispitanici odgovarali na pitanja o svojim stavovima, iskustvima i maštarijama vezanima uz intimnost i ljubljenje.
Sudionici, koji su bili iz Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, ocjenjivali su osobine koje povezuju s dobrim poljupcem. Također su navodili koliko često doživljavaju intimne maštarije i davali podatke o svojim seksualnim željama.
Rezultati su pokazali da je ljubljenje "daleko više od osjetilnog iskustva".
Istraživači su utvrdili da osobe koje često maštaju o intimnosti pridaju veću važnost tjelesnom kontaktu i uzbuđenju pri procjeni što nekoga čini dobrim u ljubljenju.
Taj se obrazac zadržao čak i kada su u obzir uzeti čimbenici poput kreativnosti i seksualne želje.
Navode da to pokazuje kako mašta, a ne samo fizički osjet, ima ključnu ulogu u načinu na koji doživljavamo nježnost.
Dr. Christopher Watkins, viši predavač na Odjelu za sociološke i psihološke znanosti Sveučilišta Abertay, rekao je: "Naši nalazi pokazuju da je poljubac daleko više od osjetilnog iskustva. Oblikovan je mislima, maštarijama i emocionalnim kontekstom koji u njega unosimo".
"Ispitujući i psihološke i fizičke elemente, možemo bolje razumjeti zašto se ljudi razlikuju u načinu na koji koriste i doživljavaju ljubljenje u svojim odnosima te zašto jedan jedini poljubac može imati tako snažno značenje".
Tim je naveo da bi se rezultati istraživanja, koji su objavljeni u časopisu Sexual and Relationship Therapy (Seksualna i partnerska terapija), mogli razviti u "jednostavan alat" u okviru terapije za parove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas