Oglas

DUBLJE ZNAČENJE

Poljubac je daleko više od osjetila: Evo što kaže znanost

author
Hina
|
13. ožu. 2026. 08:53
cassie-lopez-4Af9-WqBO7I-unsplash
Ilustracija: Cassie Lopez on Unsplash

Dobar poljubac više ovisi o mislima, maštarijama i emocionalnom kontekstu koji u njega unosimo, nego o samom fizičkom činu, otkrili su znanstvenici.

Oglas

Znanstvenici sa Sveučilišta Abertay u škotskom Dundeeju nastojali su provjeriti pretpostavku da ljubljenje potiče seksualnu kemiju i istražiti kako kognitivni i emocionalni čimbenici utječu na ponašanje pri ljubljenju.

U tu su svrhu proveli istraživanje u kojem su ispitanici odgovarali na pitanja o svojim stavovima, iskustvima i maštarijama vezanima uz intimnost i ljubljenje.

Sudionici, koji su bili iz Ujedinjenog Kraljevstva i Italije, ocjenjivali su osobine koje povezuju s dobrim poljupcem. Također su navodili koliko često doživljavaju intimne maštarije i davali podatke o svojim seksualnim željama. 

Rezultati su pokazali da je ljubljenje "daleko više od osjetilnog iskustva".

Istraživači su utvrdili da osobe koje često maštaju o intimnosti pridaju veću važnost tjelesnom kontaktu i uzbuđenju pri procjeni što nekoga čini dobrim u ljubljenju. 

Taj se obrazac zadržao čak i kada su u obzir uzeti čimbenici poput kreativnosti i seksualne želje.

Navode da to pokazuje kako mašta, a ne samo fizički osjet, ima ključnu ulogu u načinu na koji doživljavamo nježnost.

Dr. Christopher Watkins, viši predavač na Odjelu za sociološke i psihološke znanosti Sveučilišta Abertay, rekao je: "Naši nalazi pokazuju da je poljubac daleko više od osjetilnog iskustva. Oblikovan je mislima, maštarijama i emocionalnim kontekstom koji u njega unosimo".

"Ispitujući i psihološke i fizičke elemente, možemo bolje razumjeti zašto se ljudi razlikuju u načinu na koji koriste i doživljavaju ljubljenje u svojim odnosima te zašto jedan jedini poljubac može imati tako snažno značenje". 

Tim je naveo da bi se rezultati istraživanja, koji su objavljeni u časopisu Sexual and Relationship Therapy (Seksualna i partnerska terapija), mogli razviti u "jednostavan alat" u okviru terapije za parove.

Teme
Intimnost Ljubljenje Mašta Psihologija poljubac pusa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ