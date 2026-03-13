FOTO, VIDEO / SAD šalje B-2 bombardere. Bivši Trumpov izaslanik za Iran: Vjerojatno će uskoro prekinuti rat

Četrnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Čelnici Irana, Izraela i Sjedinjenih Država poručili su da neće popustiti i da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku u petak približava kraju drugog tjedna, pri čemu su ubijene tisuće ljudi, poremećeni životi milijuna drugih i uzdrmana financijska tržišta.
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
20:47
Amerikanci šalju B-2 bombardere
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je službene snimke polijetanja strateških ‘stealth‘ bombardera B-2.
U objavi CENTCOM-a na X-u stoji da B-2 stealth bombarderi polijeću kako bi izvršili misiju tijekom operacije Epic Fury, isporučujući dalekometrenu vatrenu potporu s ciljem ne samo uklanjanja prijetnje koju danas predstavlja iranski režim, već i onemogućavanja njihove sposobnosti da se ponovno izgrade u budućnosti, navode.
20:44
Novi izraelski napad na jug Libanona ubio šest osoba, uključujući dijete
Libanonska Nacionalna novinska agencija objavila je da je izraelski napad na kuću u gradu Nabatieh usmrtio šest ljudi, među kojima i jednu djevojčicu.
Agencija je incident opisala kao “masakr”, piše Al Jazeera.
20:30
Bivši američki izaslanik: Trump će za tjedan ili dva vjerojatno prekinuti rat
Elliot Abrams, koji je tijekom Trumpova prvog mandata bio posebni izaslanik za Venezuelu i Iran, kaže da Trump ima dvije opcije za završetak rata u Iranu.
„Ili će doći do neke vrste ustanka protiv režima ili će, vjerojatno za tjedan ili dva, predsjednik jednostavno prekinuti rat. Reći će da smo pogodili sve ciljeve koje smo planirali pogoditi i da je sada gotovo“, rekao je Abrams u intervjuu za CNN.
„Mislim da je vjerojatnije da će ga jednostavno prekinuti“, rekao je Abrams, koji je također bio viši suradnik za bliskoistočne studije u Vijeću za vanjske odnose.
Abrams je rekao da je to vjerojatnija opcija jer tvrdi da, iako „ljudi u Iranu zaista mrze sadašnju vlast… to nam ne govori hoće li režim pasti za tjedan dana ili za pet godina“.
20:17
Zelenski se sastao sa sinom bivšeg iranskog monarha Pahlavija
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Parizu s iranskim oporbenim političarem Rezom Pahlavijem, gdje su razgovarali o situaciji u Iranu i američkim operacijama protiv „terorističkog režima“.
U objavi na platformi X Zelenski je naveo da su mu Pahlavi, saveznik Izraela i sin posljednjeg iranskog monarha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, te njegov tim prenijeli „signale koje dobivaju iz unutrašnjosti zemlje“.
„Hijerarhija režima doista je već pretrpjela značajne gubitke i ključno je da iranski režim iz toga ne izvuče nikakvu korist te da narod Irana dobije veću zaštitu za svoje živote i više prilika da sam odlučuje o svojoj sudbini“, napisao je Zelenski.
Zelenski je ranije izjavio da rat u regiji „ne donosi ništa dobro“ Ukrajini.
19:50
Novi val izraelskih napada u Teheranu
Eksplozije su se čule u zapadnom Teheranu dok je izraelska vojska objavila da je započela „val napada na objekte iranskog režima širom Teherana“, javile su iz Al Jazeere Arabic.
Iranska novinska agencija Tasnim također je izvijestila da su se eksplozije čule oko Trga Azadi, Nobonyada i drugih područja, dok protuzračna obrana pokušava oboriti projektile.
19:37
Irak obećava spriječiti napade nakon što je ubijen francuski vojnik
Irački premijer Mohammed Shia al-Sudani obećao je spriječiti daljnje napade nakon što je francuski vojnik ubijen u poluautonomnoj kurdskoj regiji, piše Al Jazeera.
Sudani je izrazio svoju „solidarnost“ s Francuskom tijekom telefonskog razgovora s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Rekao je da će se „poduzeti potrebne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje takvih incidenata“, te da će se provesti istraga o napadu.
Predsjednik kurdske regije na sjeveru Iraka, Nechirvan Barzani, također je razgovarao s Macronom i izrazio sućut, pozvavši iračku vladu da „postavi granice odmetničkim skupinama“.
U četvrtak je u napadu ubijen jedan vojnik, a drugi su ranjeni, u napadu za koji je odgovornost preuzela Islamska otpornost u Iraku, koalicija oružanih skupina povezanih s Iranom.
19:14
SAD šalje 2.200 marinaca na Bliski istok zbog širenja rata
Sjedinjene Američke Države planiraju poslati ekspedicijsku jedinicu marinaca na Bliski istok dok rat s Iranom nastavlja eskalirati, prema riječima američkih dužnosnika.
ABC News javlja da Washington namjerava rasporediti oko 2.200 marinaca na tri broda u toj regiji.
Američki obrambeni dužnosnik rekao je za Al Jazeeru da će se jedinica rasporediti iz baze američkih marinaca u Okinawi u Japanu, kao podrška tekućim vojnim operacijama.
Dužnosnik je naveo da snage uključuju oko 2.500 pripadnika i da će putovati u pratnji ratnih brodova američke mornarice.
Dodao je i da je ta jedinica sposobna provoditi evakuacijske misije, kao i amfibijske desantne operacije, ako to bude potrebno.
19:13
Iran tvrdi da je srušio 111 dronova od početka rata
Iranska vojska tvrdi da je od početka izraelsko-američkog rata srušila 111 dronova, prema navodima portala Revolucionarne garde Sepah News.
U izvješću se navodi da je protuzračna obrana nedavno srušila dron MQ-9 Reaper iznad pokrajine Fars, kao i još jednu letjelicu u blizini Tabriza, čime je ukupan broj uništenih dronova različitih tipova porastao na 111, javlja Al Jazeera.
MQ-9 Reaper je napredni američki dron za nadzor i napade koji obično košta oko 30 do 32 milijuna dolara, što ga čini znatno skupljim od jednosmjernih eksplozivnih dronova kakve Iran često koristi.
Iranske vlasti nisu objavile detaljnu razdiobu dronova za koje tvrde da su ih srušile.
18:44
Više od 100 djece ubijeno u izraelskim napadima u Libanonu
Više od 100 djece ubijeno je u izraelskim napadima u Libanonu, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.
Ukupan broj poginulih od prvih napada na zemlju 2. ožujka sada iznosi 773, dok je 1.933 ljudi ranjeno, navodi se u njihovom dnevnom izvješću.
Ministarstvo je priopćilo da je 103 djece poginulo u napadima, što je povećanje u odnosu na 98 koliko ih je bilo jučer, javlja Sky News.
Dodaje se i da je još 326 djece ranjeno.
18:43
SAD šalje 10.000 presretačkih dronova za suzbijanje iranskih dronova
Sjedinjene Američke Države rasporedile su 10.000 presretačkih dronova na Bliski istok kako bi se suprotstavile napadima iranskih dronova, izjavio je tajnik američke vojske Dan Driscoll.
Dronovi su poslani u regiju u roku od pet dana od početka izraelsko-američkog rata protiv Irana 28. veljače.
Dužnosnici navode da ovi dronovi predstavljaju jeftiniji način presretanja dolazećih prijetnji, bez oslanjanja na skupe sustave proturaketne obrane.
Driscoll je rekao da svaki presretački dron Merops trenutno košta između 14.000 i 15.000 dolara.
To ih ipak čini potencijalno dvostruko skupljima od iranskih dronova Shahed-136, za koje je iranski analitičar Esfandyar Batmanghelidj procijenio da koštaju oko 7.000 dolara.
