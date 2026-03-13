FOTO, VIDEO / SAD šalje B-2 bombardere. Bivši Trumpov izaslanik za Iran: Vjerojatno će uskoro prekinuti rat

Elliot Abrams, koji je tijekom Trumpova prvog mandata bio posebni izaslanik za Venezuelu i Iran, kaže da Trump ima dvije opcije za završetak rata u Iranu.

„Ili će doći do neke vrste ustanka protiv režima ili će, vjerojatno za tjedan ili dva, predsjednik jednostavno prekinuti rat. Reći će da smo pogodili sve ciljeve koje smo planirali pogoditi i da je sada gotovo“, rekao je Abrams u intervjuu za CNN.

„Mislim da je vjerojatnije da će ga jednostavno prekinuti“, rekao je Abrams, koji je također bio viši suradnik za bliskoistočne studije u Vijeću za vanjske odnose.

Abrams je rekao da je to vjerojatnija opcija jer tvrdi da, iako „ljudi u Iranu zaista mrze sadašnju vlast… to nam ne govori hoće li režim pasti za tjedan dana ili za pet godina“.