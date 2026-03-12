JASMINKO UMIĆEVIĆ
Naftni stručnjak o dolasku austrijske ministrice: "Ispada da nema logike, ali ima. Ovo je i poruka Mađarima"
U N1 Studiju uživo kod našeg Ivana Hrstića gostovao je naftni konzultant Jasminko Umićević. Komentirao je rast cijena nafte na svjetskom tržištu, situaciju u Hormuškom tjesnacu te obilazak austrijske ministrice JANAF-a.
"Europa iz Hormuškog tjesnaca dobiva oko dva milijuna barela na dan, to nije nešto što je strašno, ali ako znamo da to nije nafta, da je to uglavnom dizel gorivo, a da je Europa i najveći uvoznik dizel goriva, onda će se to jako osjetiti i u Hrvatskoj", rekao je Umićević.
Poručio je da su danas svi postali stručnjaci za naftu, kao što su to i za nogomet. "Javnost ne zna, mjesečno barem dva do tri tankera, nekad i četiri tankera, sa dizelom dolaze u Jadran, u luku Koper i snabdijeva se djelomično slovensko tržište, a i hrvatsko, kad je uvozila INA, sa Saudi Aramcom. To je saudijski dizel", naglasio je.
Ne vjeruje da će doći do zatvaranja Hormuškog tjesnaca jer se tog scenarija pribojava. "To bi bile nesagledive posljedice za cijeli svijet", rekao je i dodao da je Hormuški tjesnac trenutno privremeno zatvoren.
Naglasio je da je zanimljivo, što nisu mnogi primijetili, da iranski izvoz ide dnevno, i do milijun i 600 tisuća barela svaki dan. "Iranski brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac. Amerikanci to toleriraju, svi to toleriraju. Svi drugi brodovi stoje jer je to, ja mislim, još uvijek dio taktike i ispitivanja snaga jednih i drugih. Tu će se raznim mjerama pokušati onemogućiti Iran s jedne strane, a s druge će Iran konstantnim napadima i pokušajem regionalizacije sukoba pokušati stvoriti tenzije i podići cijene. Jer njemu je u interesu da cijene budu visoke", pojasnio je.
Iran, naglasio je, ima strahovito jaku vojsku na tlu, a prema nekim je procjenama Iran do sad potrošio samo tridesetak posto svojih projektila. "Mi smo, srećom, još uvijek u toj jednoj fazi ispitivanja. Iran još uvijek selektivno gađa određene ciljeve. To su sve još uvijek prijetnje, da se pokaže da se nešto može postići. Gledaju tko su saveznici, po toj logici je prijatelj mog neprijatelja je moj neprijatelj", dodao je.
Iranu je, ponovio je, to još uvijek faza dizanja tenzija i pokušaj regionalizacije sukoba, ali bez nekih velikih posljedica i šteta. "Te su štete još uvijek minimalne u odnosu kakve mogu nastati da dođe do ozbiljnih napada na postrojenja", rekao je i dodao da bi tek napadom na takva postrojenja došlo do eskalacije.
Amerikanci iranske brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem ne gađaju, istaknuo je, jer su to tankeri koji idu u Kinu. "Ovo je šala u odnosu na ono što se može dogoditi. Nisam katastrofičar, ali imam iskustva i saznanja. Ovo ne liči onome za vrijeme iračko-iranskog rata, gdje je bio tankerski rat. Gađali su se međusobno, jedan na jedan. Ovo je sad drugačije. Iran ide putem stvaranja tenzija, a posljedica toga će biti veća cijena nafte. Pitanje je zašto Amerikanci ne gađaju njihove otpremne kapacitete. Baš zbog toga da ne dođe do eskalacije. Ti su brodovi nebranjeni, stoje u zaljevu kao glineni golubovi, i s jedne i s druge strane", naglasio je.
O dolasku austrijske ministrice: "Ispada da nema logike, ali ima logike"
Komentirao je i dolazak austrijske ministrice u obilazak terminala JANAF-a na zagrebačkom Žitnjaku. "Austrijanci nemaju izravnu poveznicu s JANAF-om, njihova jedina rafinerija povezana je preko Trsta, preko naftovoda TAL, koji je duplo i gotovo tri puta većeg kapaciteta od JANAF-a. S te strane ispada da nema logike, ali ima logike. U krizi smo, a JANAF ima ogromne količine skladišnog prostora za skladištenje nafte u Omišlju, oko milijun i 400 tisuća tona. Prije 7-8 godina OMV je redovno skladištio naftu ne prevelike količinebaš u JANAF-u, to je bilo iz drugih razloga, za trgovanje", pojasnio je.
Dodao je da je dolazak austrijske ministrice jako važan za Hrvatsku. "Dokazuje da je Hrvatska važno čvorište, ali ne moramo mi to dokazivati, to se zna. To je i jedna poruka Mađarima, njima je cijelo vrijeme upitno ima li kapaciteta", naglasio je i dodao da smatra da je interes Austrije prvenstveno da skladišti sirovu naftu u vrijeme krize, da je svaka tisuća kubika koja je raspoloživa dobra zbog povećanja energetske sigurnosti. Austrija, dodao je, nema tog skladišnog kapaciteta.
Ukoliko dođe do toga da se sankcije na rusku naftu stvarno počnu primjenjivati, naglasio je, i da EU, Hrvatska i OFAC donesu odluku da neće dopustiti prolaz nafte po teritoriju EU, MOL-u ti kapaciteti itekako trebaju. "Cijela borba i problem koji danas imamo, raspravama kojima svjedočimo, zove se ruska nafta, jeftina ruska nafta. MOL je kupuje s popustom od 30 posto. Odnos prema Ukrajini, onaj upad na naftovod Družbu, sve je to zbog novca. Štite se pozicije, ovu situaciju sad koriste i za izbore", rekao je.
Umićević je dodao da mu zdrav razum da Orban, kao ruski čovjek, ne provodi samo tu priču oko novca nego ruska nafta zanči puno više od toga. Zato se, kaže, postavljaju lažne dileme i dvojbe.
