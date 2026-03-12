Naftni stručnjak o dolasku austrijske ministrice: "Ispada da nema logike, ali ima. Ovo je i poruka Mađarima"

Amerikanci iranske brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem ne gađaju, istaknuo je, jer su to tankeri koji idu u Kinu. "Ovo je šala u odnosu na ono što se može dogoditi. Nisam katastrofičar, ali imam iskustva i saznanja. Ovo ne liči onome za vrijeme iračko-iranskog rata, gdje je bio tankerski rat. Gađali su se međusobno, jedan na jedan. Ovo je sad drugačije. Iran ide putem stvaranja tenzija, a posljedica toga će biti veća cijena nafte. Pitanje je zašto Amerikanci ne gađaju njihove otpremne kapacitete. Baš zbog toga da ne dođe do eskalacije. Ti su brodovi nebranjeni, stoje u zaljevu kao glineni golubovi, i s jedne i s druge strane", naglasio je.