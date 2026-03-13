Izraelski ministar žestoko kritizirao Milanovića: Njegova uvredljiva retorika je neprihvatljiva!

Nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović osudio izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena te mu rekao da "ovo nije Tel Aviv, nego Zagreb", oglasio se izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
Oglas
"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup.
Hrvatska pripada Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze", napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.
The Croatian President’s offensive rhetoric is unacceptable. His hate-filled language about Israel and Zionism reflects an antisemitic approach.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 12, 2026
Croatia belongs to the International Holocaust Remembrance Alliance and has pledged to confront antisemitism. The President betrayed… pic.twitter.com/Z45CFwFMaG
Podsjetimo, Milanović je komentirao izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena te poziv na razgovor na Pantovčaku: "Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati, ako neće, to znači da ih Vlada tolerira. Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, je rekao da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to, cionist, to mi ne treba. Ako je to tako? Je li tako? Nemamo baš neke posebne odnose. To je članica UN-a koja je napadnuta bez mandata UN-a. Te vrste uznemiravanja javnosti - tu su vam neki iranski teroristi, svoje gadarije i prljavštine neka ostave tamo gdje su došli s njima. Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam? Međutim kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje", rekao je Milanović novinarima."
Veleposlaniku je poručio: "Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv".
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas