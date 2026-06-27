Povijesni proboj
Umjetna inteligencija pročitala svitak spaljen u erupciji Vezuva prije gotovo 2.000 godina
Znanstvenici su prvi put virtualno "odmotali" potpuno očuvan svitak iz Herkulaneja i otkrili dijelove drevnog filozofskog teksta
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Papirusni svitak koji je prije gotovo 2.000 godina izgorio i koji je karboniziran tijekom erupcije Vezuva sada je djelomično pročitan zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.
Svitak pod nazivom PHerc. 1667 jedan je od stotina pronađenih u drevnom rimskom gradu Herkulaneju, koji je 79. godine nove ere zatrpan vulkanskim pepelom nakon erupcije Vezuva. Cilj projekta Vesuvius Challenge je otkriti sadržaj tih drevnih tekstova bez fizičkog razvijanja krhkih svitaka, piše CNN.
Svitci su pronađeni u 18. stoljeću ispod slojeva blata i pepela u vili za koju se vjeruje da je pripadala tastu Julija Cezara. Riječ je o jedinoj velikoj knjižnici iz antičkog razdoblja koja je sačuvana do danas.
Budući da su izgorjeli do razine karbonizacije, svitci su iznimno osjetljivi. Raniji pokušaji otvaranja pomoću utega, kemikalija i drugih metoda često su ih dodatno oštetili.
Projekt Vesuvius Challenge pokrenut je 2023. godine kako bi znanstvenici pomoću računalne tehnologije pokušali virtualno "otvoriti" svitke. Proces počinje CT snimanjem zamotanog papirusa, nakon čega umjetna inteligencija analizira slojeve i prepoznaje tragove tinte.
Ovo najnovije otkriće stručnjaci nazivaju povijesnim probojem. Po prvi put potpuno je virtualno odmotan jedan svitak, pri čemu je otkriven tekst dug gotovo 1,5 metara raspoređen u 20 stupaca.
"Gotovo dva tisućljeća mnogi od ovih tekstova bili su fizički sačuvani, ali intelektualno nedostupni. Danas ih napokon možemo čitati", rekao je Brent Seales, jedan od voditelja projekta.
Stručnjaci su otkrili da tekst vjerojatno govori o filozofiji, etici, umjetnosti i ljudskom ponašanju, a povezuje se sa stoičkom filozofijom.
Među temama se spominje pojam "horme", odnosno impuls ili nagon, uz upozorenje da nekontrolirano ponašanje može čovjeka udaljiti od njegovih ciljeva. Spominje se i "phronesis" – praktična mudrost, koju su stoici smatrali jednom od najvećih vrlina.
Jedna od prevedenih rečenica glasi: "Istražit ćemo nešto, ali to nećemo razumjeti ako se na neki način udaljimo od sebe i vlastite prirode".
Istraživači su objavili i drugo otkriće iz svitka PHerc. 139. U njegovim su slojevima uspjeli pročitati naslov "Filodem, O bogovima, knjiga 8", čime je prvi put potvrđeno da je to filozofsko djelo grčkog autora Filodema imalo najmanje osam knjiga.
Ovo je samo posljednje u nizu otkrića projekta Vesuvius Challenge. Ranije su znanstvenici pomoću umjetne inteligencije uspjeli dešifrirati naslov i autora drugog svitka te otkriti prve pune riječi iz još neotvorenih papirusa.
Voditelji projekta ističu da je sada potreban novi korak – stručnjaci koji će moći čitati, uređivati i tumačiti poruke skrivene u drevnim tekstovima.
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