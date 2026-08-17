OD DVORA DO BIOGRADA
Prijatelji životinja traže od Vlade osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja
Udruga Prijatelji životinja traži od Vlade osnivanje specijalizirane Inspekcije za zaštitu životinja, ocijenivši da slučajevi teškog zanemarivanja u Dvoru, kod Učke i kod Biograda pokazuju da postojeći sustav ne može učinkovito zaštititi životinje, priopćili su u ponedjeljak iz te udruge.
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U dopisu Vladi predlažu izmjene Zakona o Državnom inspektoratu, Zakona o zaštiti životinja i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata, kojima bi se ustrojila posebna inspekcija i jasno odredila njezina nadležnost.
Prijatelji životinja navode da su u Dvoru pronađene izgladnjele i bolesne životinje među desecima leševa u raspadanju, dok je kod Učke pronađeno 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa. U oba slučaja, tvrde, nadležna tijela godinama ranije zaprimala su prijave, ali učinkovita intervencija nije uslijedila na vrijeme.
Kod Biograda je, navode, napuštena krava uginula nakon gotovo mjesec dana lutanja s teletom, koje je još tjedan dana ostalo uz njezin raspadajući leš.
"Ti tragični slučajevi pokazuju da problem nije samo u neodgovornim skrbnicima, nego i u sustavu koji nije uspio pravodobno prepoznati i zaustaviti posljedice dugotrajnog zanemarivanja", istaknula je koordinatorica projekata udruge Snježana Klopotan Kačavenda.
Podsjetila je da veterinarski inspektori prema Zakonu o zaštiti životinja imaju široke ovlasti, uključujući naređivanje uklanjanja nepravilnosti, privremeno oduzimanje životinja te podnošenje kaznenih i prekršajnih prijava. No zaštita životinja samo je jedan od brojnih poslova veterinarske inspekcije, koja nadzire i zdravlje životinja, zarazne bolesti, prijevoz, hranu za životinje i druga područja.
Udruga tvrdi da od inspektora dobiva informacije o preopterećenosti velikim brojem predmeta te da neki predmeti zaštite životinja ostaju neriješeni dulje od godinu dana.
Specijalizirana inspekcija, smatraju, trebala bi sustavno pratiti prijave i ranije utvrđene nepravilnosti te prepoznavati rizične slučajeve, poput višestrukih prijava istog skrbnika, ponavljanih kršenja propisa i neizvršavanja naređenih mjera. Nadzirala bi i obveze lokalne i regionalne samouprave, osobito zbrinjavanje napuštenih životinja, kontrolu populacije napuštenih pasa i rad skloništa.
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