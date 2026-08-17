Prijatelji životinja traže od Vlade osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja

Prijatelji životinja navode da su u Dvoru pronađene izgladnjele i bolesne životinje među desecima leševa u raspadanju, dok je kod Učke pronađeno 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa. U oba slučaja, tvrde, nadležna tijela godinama ranije zaprimala su prijave, ali učinkovita intervencija nije uslijedila na vrijeme.