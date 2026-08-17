JARED KUSHNER
Trumpov zet se sastaje s Netanyahuom nakon što je razgovarao s Hamasom u Kairu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u ponedjeljak sastati s izaslanikom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je dan ranije održao rijedak sastanak s dužnosnicima Hamasa u Kairu, u nastojanju da ubrza mirovni plan američkog predsjednika za Gazu.
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Diplomatski izvor rekao je da je vođa Hamasa Halil Al-Haja prisustvovao nekim od sastanaka koje su posrednici održali s Kushnerom i izaslanikom Trumpova Vijeća za mir u Gazi, Nickolayem Mladenovim, u nedjelju u Kairu.
Drugi je to Kushnerov sastanak za koji se zna s predstavnicima Hamasa, palestinske militantne skupine koju su Sjedinjene Države označile kao teroristički pokret.
Kushner se prethodno sastao s dužnosnicima Hamasa zajedno s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u listopadu 2025., posredujući u postizanju sporazuma koji je doveo do prekida vatre u Gazi i oslobađanja preostalih talaca koje je Hamas oteo u napadima na Izrael 7. listopada 2023.
Netanyahu odbacio Trumpov plan
Trump je krajem srpnja izjavio da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih skupina u Gazi. No, Netanyahu, pred kojim su izbori u listopadu, javno je odbacio Trumpov plan.
Američki je predsjednik rekao da će se sporazum provoditi u fazama, pri čemu će se izraelske snage povlačiti iz Gaze ovisno o razoružanju Hamasa, a Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) surađivat će s novim palestinskim policijskim snagama kako bi osiguravale enklavu.
ISF su mirovne snage osnovane prošle godine rezolucijom UN-a s ciljem demilitarizacije i razvoja Pojasa Gaze.
Hamas je izjavio da se slaže s planom, ali da će provedba sporazuma ovisiti o tome hoće li Izrael prvo ispuniti vlastite obveze, uključujući povlačenje i prestanak napada.
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