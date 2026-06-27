TKO JE U PRAVU?
Gosti se naveliko žale: 15 minuta za konzumaciju u kafiću, dvoje ne smiju za stol za četvero, nema pića bez jela...
Proteklih dana društvenim mrežama širilo se nekoliko priča u kojima se građani žale na odnos ugostitelja prema gostima.
U Facebook grupi Utrina - moj kvart jedan Zagrepčanin opisao je svoje iskustvo u jednom kvartovskom kafiću.
"Zamolim kavu s mlijekom da bi mi istog trena konobarica ili šefica, stvarno ne znam o kome se radi, rekla da je kod njih konzumacija 15 minuta i da ako mi paše super, a ako ne da odem!
Prošao sam dosta toga, ali ovako nešto nisam još doživio. Samo sam se digao i otišao (naravno, pozdravio i zahvalio) na što me dotična smrknuto pogledala i niti zucnula nije."
Srkni i briši!
U komentarima na objavu netko je napisao kako na izlogu tog kafića stoji otisnuta napomena o pravilu 15-minutnog ograničenja boravka u kafiću.
A jedan je građanin u istoj grupi opisao slično iskustvo u istom lokalu.
"Prošle jeseni došao sam (tamo) s dva prijatelja i htjeli smo naručiti kavu i dva piva. Rečeno nam je da ako to uspijemo popiti za 15 minuta OK, a ako ne onda ništa. Pitali smo u čemu je fora. Dotična veli da je to zbog brže rotacije gostiju."
Teško do stola
Ovih dana je na Facebooku osvanula i objava jednog turista koji je u Jadranovu ušao u ugostiteljski objekt na plaži - prema priloženoj fotografiji radi se o zalogajnici - s namjerom da tamo popije piće.
"Nakon ulaska u ovaj kafić na terasu čekam 10 minuta i dolazi osoblje, pita što želimo. Rekoh piće koje sam želio, a ona da ne mogu dobiti piće ako neću jesti i da napustim stol."
Komentirajući tu objavu javilo se nekoliko ljudi opisujući slične situacije u ugostiteljskim objektima. Ističe se jedna u kojoj komentator piše kako u nekim restoranima ne žele poslužiti par za stolovima za četvero ili više gostiju.
"U Trogiru se ne može jesti u restoranu ako vas je samo dvoje. Imaju stolove samo za četiri osobe i više. Jedva našli restoran koji ima stol za dvije osobe."
Zakon kaže: uljudno prema gostu
Spomenute situacije nisu striktno regulirane postojećim zakonima i pravilnicima o ugostiteljstvu. Primjerice, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u članku 10. koji propisuje obveze ugostitelja u stavku 15. tek općenito kaže kako ugostitelj treba "prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno", a slično tomu u stavku 16. stoji da prema gostu treba "postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima".
No uvjetovanje da se za stolom ne sjedi duže od 15 minuta ili da dvije osobe ne mogu sjesti za stol za četvero ne uklapa se u te općenite propise iz Zakona o ugostiteljstvu.
"Svi koriste priliku da zarade što više"
Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) kaže kako u udrugu uglavnom stižu pritužbe gostiju oko računa u ugostiteljskim objektima, dok pritužbi na situacije poput navedenih ima vrlo malo.
"Mogu ugostitelji sami propisati što hoće, ali to stvarno nema smisla i nije u redu. Ako ugostitelji očekuju od gostiju da se pristojno ponašaju, onda bi se i oni trebali na isti način odnositi prema gostima. Sada, u vrijeme turističke sezone, svi koriste priliku da zarade što više", kazala je Knežević.
"Hoće li dobiti ili odbiti goste, njegova je stvar"
Predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba Franz Letica kaže, pak, kako svaki ugostitelj u svom lokalu može propisati svoja pravila. Svatko kroji svoju poslovnu politiku, a druga je stvar, kaže, hoće li mu se to isplatiti ili obiti o glavu.
"Svaki poslodavac, bio on ugostitelj,trgovac, automehaničar ili što već ima pravo u svojoj radnji odrediti pravila svog poslovanja. Hoće li time dobiti ili odbiti goste, to je njegova stvar. Ugostitelj mora gosta poslužiti, ali ga može i zamoliti da napusti njegov ugostiteljski objekt ako u tome vidi neki svoj cilj. Ako mu to nije cilj, a posluje na takav način, onda bi trebao razmisliti i pametnije poslovati", kaže.
Što se tiče smještanja gostiju za stolove u restoranima, Letica napominje kako je praksa posjesti ih za stolove ovisno o njihovom broju.
"Ako ih je dvoje, nema smisla da sjednu za stol za šestero."
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