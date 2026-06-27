Gosti se naveliko žale: 15 minuta za konzumaciju u kafiću, dvoje ne smiju za stol za četvero, nema pića bez jela...

"Svaki poslodavac, bio on ugostitelj,trgovac, automehaničar ili što već ima pravo u svojoj radnji odrediti pravila svog poslovanja. Hoće li time dobiti ili odbiti goste, to je njegova stvar. Ugostitelj mora gosta poslužiti, ali ga može i zamoliti da napusti njegov ugostiteljski objekt ako u tome vidi neki svoj cilj. Ako mu to nije cilj, a posluje na takav način, onda bi trebao razmisliti i pametnije poslovati", kaže.