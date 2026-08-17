prema talijanskim medijima
Detalji tragedije na Cresu: Nađeno tijelo šefa talijanskog teniskog kluba
Talijanski sportski djelatnik Luca Meneghetti (53), voditelj teniskog kluba Tennis Torre iz Padove, pronađen je mrtav na Cresu, gdje je bio na odmoru, nakon što mu se izgubio svaki trag.
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Meneghetti je, prema pisanju talijanskih medija, otišao u prirodu s namjerom da pješice stigne do obale, a zatim otpliva do obližnjeg otočića. Budući da se do sljedećeg dana nije vratio u apartman, vlasnici smještaja obavijestili su nadležne službe.
Njegovo tijelo pronađeno je u borovoj šumi nedaleko od automobila, piše Corriere della Sera. Istražitelji pokušavaju utvrditi okolnosti njegove smrti, među ostalim i je li Meneghetti stigao do otočića te je li mu tijekom povratka pozlilo.
HGSS pretraživao teško pristupačan teren
Policijska postaja Mali Lošinj zatražila je pomoć riječkog HGSS-a, nakon čega je potraga pokrenuta na području Lubenica. U akciji je sudjelovalo više od deset spašavatelja, a teren je pretraživan i dronom.
Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena potraga je bila otežana, no tijelo nestalog muškarca pronađeno je nakon nekoliko sati.
Uzrok smrti zasad nije utvrđen. Kao jedna od mogućnosti razmatraju se iznenadni zdravstveni problemi, a konačne okolnosti trebala bi pokazati istraga.
Posljednji put javio se prijatelju preko WhatsAppa
Meneghetti je bio poznat u Padovi i okolici, posebice zbog svojeg rada u tenisu. Jedno je vrijeme radio i kao fotoreporter za talijanski dnevni list Il Gazzettino.
Njegovi poznanici navode da je često putovao sam te da je volio avanturistička putovanja. Prema pisanju talijanskih medija, u Hrvatskoj je boravio i tijekom srpnja.
Daniele Qualdi, njegov suradnik iz teniskog kluba, rekao je da se Meneghetti posljednji put javio u srijedu.
"Posljednja fotografija bila je od srijede, kada se preko WhatsAppa javio našem zajedničkom prijatelju. Nakon toga više nismo imali nikakvih vijesti", ispričao je Qualdi.
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