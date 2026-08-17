Bušić: Institucije su imale informacije, ali su nas loptale s nadležnošću. Bili su svjesni opasnosti!

"Nakon što je zaključeno da određene metode uklanjanja više ne dolaze u obzir, predstavnik Fonda za zaštitu okoliša ponovno stavlja tu metodu na stol, onda imamo obraćanje premijera Andreja Plenkovića koji je to sveo na politički obračun među strankama i ustvrdio kako nema mjesta hitnosti i da sve ide po preoceduri. Zatim ministar Branko Bačić dolazi u Dnevnik i govori da se može ići u ubrzani proces. Netko tko pozorno prati slijed događaja postaje zbunjen: što je prava poruka i politika? Kojim će se putem ići? Izostaje dosljednost u obraćanju građanima da bi uopće mogli ponovno steći neko povjerenje", upozorio je predstavnik inicijative "Gospić je naš dom".