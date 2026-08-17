"GOSPIĆ JE NAŠ DOM"
Bušić: Institucije su imale informacije, ali su nas loptale s nadležnošću. Bili su svjesni opasnosti!
Vjekoslav Bušić iz inivcijative "Gospić je naš dom" u razgovoru s našom Hanan Nanić, u Novom danu, otkrio je što Gospićani očekuju od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša u njihovu gradu
Bušić je istaknuo da su dvije godine upozoravali institucije da ne rade dovoljno brzo na uklanjanju opasnog otpada i sanaciji terena u Gospiću na kojem se nalazi te da sad odjednom svi reagiraju vrlo žurno, pa čak pozivaju i građane da analiziraju bunare i izvore vode izvan javnog vodoopskrbnog sustava.
"Očito je da su sad i sami svjesni da je došlo do mnogobrojnih propusta, propuštanja dragocjenog vremena, pa tek sad vidimo akciju kakva je trebala uslijediti prije dvije godine i nešto više. Već više od dvije godine svi znamo da se ovdje radi o opasnom otpadu, zakopanom u krškom tlu i da je u rastresitom stanju te da je to trebalo prevenirati. Institucije i javna tijela su imale saznanja o kakavoj se potencijalnoj opasnosti radi, ali nisu, nažalost, činile ništa", naglasio je Bušić.
"Vrijeme je ključni faktor"
Podsjetio je kako je nalaz vještaka potvrdio ono na što su iz inicijative "Gospić je naš dom" upozoravali - da je došlo do širenja onečišćenja izvan tijela odlagališta.
"Treba poduzeti sve da se taj otpad ukloni s mjesta onečišćenja. Mnogobrojni stručnjaci upozoravaju da će se svi ovi utjecaji ispitivati i budućnosti, ali svi kažu da se ovo treba čim prije ukloniti. Očekujem da će se današnja sjednica fokusirati na stvarni problem: uklanjanje tog otpada i sprečavanje širenja na okoliš te uklanjanje, potencijalne opasnosti da dođe do ugroze pitke vode", istaknuo je Bušić.
Upozorio je i kako samo uklanjanje neće biti dovoljno bez saniranja tla jer se moraju ukloniti i potencijalni ostaci onečiščćenja koji bi prodrli u okoliš i ugrozili biljke, zrak i vodu. Slijedi nam provođenje dugoročnih monitoringa kako ne bi došlo do daljnjeg onečišpćenja.
"Vrijeme je ključni faktor. Svi daljnji koraci u sebi će sadržavati komponentu brzine uklanjanja. Svi stručnjaci na to upozoravaju: trebamo hitno uklanjanje izvora onečćišćenja - 37 tisuća tona zakopanog i rastresitog opasnog otpada, bez ikakve zaštite. Tako ćemo zaštiti zdravlje ljudi i okoliš od daljnjeg onečišćenja", naglasio je.
Gubitak povjerenja u institucije
Dodao je kako građani Gospića, s pravom, više nemaju povjerenja u institucije jer je sustav zakazao i pokazao se kao nefunkcionalan.
"Ne možete zamjeriti ljudima što nemaju povjerenja u sustav. Taj gubitak povjerenja nije nastao sada. Građani Gospića su sami počeli prijavljivati da se nešto čudno događa, ali nitko nije reagirao. Lopova će uvijek biti, ali zakazao je sustav za koji smo izabrali ljude i očekivali da će netko na vrijeme ovo prepoznati i spriječiti. Sad vidimo da je trebala enormna energija i aktivnost građana da uopće dođemo do podataka o analizama", kazao je Bušić i naglasio kako se ubuduće građanima trebaju davati pravodobne informacije, ma koliko one ružno zvučale.
"Sve se stavljalo pod tepih pa je kroz protok vremena je došlo do onečćišćenja izvan tijela odlagališta – zraka, biljki, podzemnih voda. Da se na vrijeme reagiralo preventivnim mjeram, mogli smo spriječiti ovo ili barem smanjiti zagađenje. Pogrešno je što smo čekali da dođe do onečišćenja da bi shvatili da treba provoditi mjerenja, montioring uzorkovanja iz bunara i izvoršišta. Opravdan je bijes i nezadovoljstvo građana Gospića Like i cijele Hrvatske jer ono što se ovdje dogodilo, može se dogoditi svugdje", istaknuo je.
Kontradiktorne izjave premijera i drugih predstavnika vlasti
Građani Gospića očekuju hitno uklanjanje i sanaciju odlagališta i okoliša i više ih ne mogu umiriti nikakva obećanja, nastavio je Bušić i upozorio da predstavnici vlasti - od premijera naniže - daju kontradiktorne izjave.
"Nakon što je zaključeno da određene metode uklanjanja više ne dolaze u obzir, predstavnik Fonda za zaštitu okoliša ponovno stavlja tu metodu na stol, onda imamo obraćanje premijera Andreja Plenkovića koji je to sveo na politički obračun među strankama i ustvrdio kako nema mjesta hitnosti i da sve ide po preoceduri. Zatim ministar Branko Bačić dolazi u Dnevnik i govori da se može ići u ubrzani proces. Netko tko pozorno prati slijed događaja postaje zbunjen: što je prava poruka i politika? Kojim će se putem ići? Izostaje dosljednost u obraćanju građanima da bi uopće mogli ponovno steći neko povjerenje", upozorio je predstavnik inicijative "Gospić je naš dom".
Loptali su se s nadležnošću, a sve su znali
Istaknuo je kako se oni cijelo vrijeme pokušavaju kroz institucionalnu borbu nositi s problemom, da su prikupili ogroman broj dokumenata i dokaza, ali institucije na njihove upite nisu reagirale ili su govorile da nisu nadležne pa su međusobno prebacivale nadležnost. Da dođu do nekih traženih informacija, najaviše im je pomogla pučka pravobraniteljica.
"Tada smo shvatili da su institucije imale informacije i da su oni koji su nas loptali s nadležnošću, znali o čemu se radi i bili svjesni opasnosti", naglasio je Bušić i dodao kako i hrvatsko zakonodavstvo i EU direktive propisuju kako sve informacije moraju biti dostupne odmah kad je riječ o opasnosti po zdravlje ljudi i okoliša.
"Ne može ništa to biit preskupo, moramo zaštitit ljude i okoliš i izvore pitke vode u prekrasnoj Lici. Hitno se taj otpad treba ukloniti i sanirati posljedice njegova nezakonitog odlaganja", zaključio je Bušić.
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