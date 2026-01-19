VIDEO / Oštećena kineska svemirska letjelica sletjela na Zemlju

Oštećena kapsula kineske svemirske letjelice Shenzhou 20 sletjela je u ponedjeljak na Zemlju.
Kapsula, bez astronauta, sletjela je u pustinju Gobi na sjeveru Kine, prema službenim izvješćima. Državna novinska agencija Xinhua izvijestila je da su početni pregledi pokazali da kapsula izgleda normalno i da su zalihe u njoj u dobrom stanju. Povratna misija stoga je proglašena "potpunim uspjehom".
Svemirska letjelica Shenzhou 20, zajedno s tročlanom posadom, trebala se vratiti na Zemlju 5. studenog.
Međutim, pukotine na prozoru, za koje kineski svemirski stručnjaci vjeruju da su uzrokovane sudarom s malim komadima svemirskog otpada, odgodile su povratak.
Astronauti su se sigurno vratili na Zemlju sredinom studenog u istoj svemirskoj letjelici u kojoj su njihovi nasljednici na misiji Shenzhou 21 stigli na svemirsku postaju Tiangong.
Footage of Shenzhou-20 returning. The return capsule looks in good shape, according to official outlet.https://t.co/01jZ0fcsRX https://t.co/HxsW5f5DOf pic.twitter.com/YsBHbUEeht— China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) January 19, 2026
Orbitalni otpad, ili svemirsko smeće, odnosi se na objekte, poput satelita ili njihovih fragmenata, koji lete u svemiru i više se ne koriste. Tijekom desetljeća međunarodnih svemirskih putovanja, svemirski otpad postao je sve veći problem.
