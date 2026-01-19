VIDEO / Oštećena kineska svemirska letjelica sletjela na Zemlju

Kapsula, bez astronauta, sletjela je u pustinju Gobi na sjeveru Kine, prema službenim izvješćima. Državna novinska agencija Xinhua izvijestila je da su početni pregledi pokazali da kapsula izgleda normalno i da su zalihe u njoj u dobrom stanju. Povratna misija stoga je proglašena "potpunim uspjehom".