Trump poslao pismo norveškom premijeru: "Budući da mi niste dodijelili Nobelovu nagradu za mir..."

Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo norveškom premijeru, u trenutku kada se zaoštrava spor oko Grenlanda.
U dokumentu upućenom norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, do kojeg je došao Sky News, Trump dovodi u pitanje ima li Danska uopće pravo upravljati Grenlandom te tvrdi da ta zemlja „nije u stanju zaštititi“ taj teritorij.
Grenland je poluautonomni teritorij u sjevernom Atlantskom oceanu koji samostalno donosi vlastite zakone, dok su vanjska i obrambena politika u nadležnosti Kraljevine Danske.
Prenosimo pismo u cijelosti:
"Dragi Jonase,
s obzirom na to da je tvoja zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir za to što sam zaustavio 8 ratova – i više od toga – više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek ostati prioritet, već sada mogu razmišljati o onome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države.
Danska ne može zaštititi taj teritorij od Rusije ili Kine, a uostalom, zašto uopće ima „pravo vlasništva“?
Ne postoje nikakvi pisani dokumenti – riječ je samo o tome da je ondje prije stotinama godina pristao jedan brod, ali i naši su brodovi tamo pristajali.
Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegova osnutka, a sada bi NATO trebao učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države.
Svijet neće biti siguran dok mi nemamo potpunu i potpunu kontrolu nad Grenlandom.
Hvala!
Predsjednik DJT“
