Oglas

Spor oko Grenlanda

Trump poslao pismo norveškom premijeru: "Budući da mi niste dodijelili Nobelovu nagradu za mir..."

author
N1 Info
|
19. sij. 2026. 10:14
Jonas Gahr Store i Donald Trump
Yoan VALAT / POOL / AFP

Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo norveškom premijeru, u trenutku kada se zaoštrava spor oko Grenlanda.

Oglas

U dokumentu upućenom norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, do kojeg je došao Sky News, Trump dovodi u pitanje ima li Danska uopće pravo upravljati Grenlandom te tvrdi da ta zemlja „nije u stanju zaštititi“ taj teritorij.

Grenland je poluautonomni teritorij u sjevernom Atlantskom oceanu koji samostalno donosi vlastite zakone, dok su vanjska i obrambena politika u nadležnosti Kraljevine Danske.

Prenosimo pismo u cijelosti:

"Dragi Jonase,

s obzirom na to da je tvoja zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir za to što sam zaustavio 8 ratova – i više od toga – više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek ostati prioritet, već sada mogu razmišljati o onome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države.

Danska ne može zaštititi taj teritorij od Rusije ili Kine, a uostalom, zašto uopće ima „pravo vlasništva“?

Ne postoje nikakvi pisani dokumenti – riječ je samo o tome da je ondje prije stotinama godina pristao jedan brod, ali i naši su brodovi tamo pristajali.

Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegova osnutka, a sada bi NATO trebao učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države.

Svijet neće biti siguran dok mi nemamo potpunu i potpunu kontrolu nad Grenlandom.

Hvala!

Predsjednik DJT

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Donald Trump Jonas Gahr Støre Norveška

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ