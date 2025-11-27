VIDEO / Svemirska letjelica s ruskom i američkom posadom lansirana prema ISS-u

Ruska svemirska letjelica Sojuz MS-28 lansirana je u četvrtak prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) s dva ruska kozmonauta i jednim NASA-inim astronautom, pokazao je prijenos lansiranja uživo.
Raketa Sojuz 2.1a lansirana je s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu u 12.28 sati po moskovskom vremenu.
U sastavu posade su ruski zapovjednik Sergej Kud-Sverčkov, kojem je to bio drugi svemirski let, te ruski kozmonaut Sergej Mikajev i NASA-in astronaut Christopher Williams, koji prvi put lete u svemir.
🚀 Raketa „Sojuz-2.1a“ poletela iz „Bajkonura” ka Međunarodnoj svemirskoj stanici— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) November 27, 2025
👨🚀 Raketa nosi letelicu „Sojuz MS-28“ u kojoj se nalaze dva ruska i jedan američki kosmonaut. pic.twitter.com/yxkfnY9AE4
Nakon lansiranja, Sojuz je trebao dva puta kružiti oko Zemlje prije automatskog spajanje s modulom ISS Rassvet kasnije u četvrtak.
Nakon spajanja, posada će ući u ISS gdje će provesti sljedećih osam mjeseci. Njihov povratak na Zemlju trenutno je planiran za kraj srpnja 2026.
