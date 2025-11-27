Oglas

"Sojuz MS-28"

VIDEO / Svemirska letjelica s ruskom i američkom posadom lansirana prema ISS-u

Hina
27. stu. 2025. 11:04
Sojuz
Maxim Shipenkov / via REUTERS

Ruska svemirska letjelica Sojuz MS-28 lansirana je u četvrtak prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) s dva ruska kozmonauta i jednim NASA-inim astronautom, pokazao je prijenos lansiranja uživo.

Raketa Sojuz 2.1a lansirana je s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu u 12.28 sati po moskovskom vremenu.

U sastavu posade su ruski zapovjednik Sergej Kud-Sverčkov, kojem je to bio drugi svemirski let, te ruski kozmonaut Sergej Mikajev i NASA-in astronaut Christopher Williams, koji prvi put lete u svemir.

Nakon lansiranja, Sojuz je trebao dva puta kružiti oko Zemlje prije automatskog spajanje s modulom ISS Rassvet kasnije u četvrtak.

Nakon spajanja, posada će ući u ISS gdje će provesti sljedećih osam mjeseci. Njihov povratak na Zemlju trenutno je planiran za kraj srpnja 2026.

