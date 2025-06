Znanstvenici potvrdili nemoguće: Postojanje vremenskih refleksija koje mijenjaju zakone fizike

Znanstvenici s Istraživačkog centra Sveučilišta u New Yorku (CUNY ASRC) potvrdili su postojanje vremenskih refleksija. To je fenomen koji je do sada bio isključivo teoretski i djelovao je poput znanstvene fantastike. Otkriće ne samo da potvrđuje desetljećima staru hipotezu, već otvara vrata radikalnim tehnološkim promjenama u područjima komunikacije, radara, kvantne fizike i energetske učinkovitosti, piše Sustainability Times.