Trudnoća i lijekovi: Evo što sve smijete uzimati u ‘drugom stanju’, a što je bolje – izbjegavati

Sve što trudnica konzumira za vrijeme trudnoće pa tako i lijekove, kroz posteljicu dolazi do djeteta. Mnogi sastojci u lijekovima mogu biti štetni za dijete pa je važno dobro se informirati o tome koji se lijekovi smiju uzimati u trudnoći.

S druge strane, neke lijekove treba strogo izbjegavati.

Tijekom trudnoće, brojne se žene suočavaju s uobičajenim bolestima, upalama i bolovima zbog kojih bi, obično, posegnule za određenim lijekom.

No, u trudnoći to najčešće nije moguće s obzirom na to da lijekovi putem posteljice dolaze do djeteta i mogu znatno i negativno utjecati na razvoj djeteta pa čak izazvati i spontani pobačaj.

Također, neke trudnice su prije trudnoće svakodnevno uzimale određene terapije koje je isto tako potrebno prilagoditi sve do rođenja djeteta pa čak i za vrijeme dojenja.

Lijekovi koji se ne smiju uzimati u trudnoći

Popis lijekova koji se ne smiju uzimati tijekom trudnoće je poduži jer većina njih, ponekad i bez obzira na količinu i učestalost konzumacije, može imati negativan utjecaj na razvoj fetusa.

Jedna od grupa lijekova koji se ne smiju uzimati u trudnoći su nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) od kojih su najpoznatiji ibuprofen i aspirin.

Ovi su lijekovi posebno štetni za fetus u trećem tromjesečju jer mogu odgoditi porod te dovesti do preranog zatvaranja krvne žile koja je zadužena za cirkulaciju kod fetusa, što onda može dovesti do plućne hipertenzije kod novorođenčeta, nepravilnog razvoja bubrega i slično.

Opasni su antibiotici i antidepresivi

Osim NSAID lijekova, ni određeni antibiotici ne smiju se uzimati u trudnoći. Ovdje spadaju tetraciklini i aminoglikozidi.

Tetracikline bi trebalo izbjegavati nakon 13. tjedna trudnoće jer mogu utjecati na razvoj mliječnih zuba koji mogu biti žuti kada se pojave, a mogu usporiti i razvoj kostiju kod fetusa. Aminoglikozidi su povezani s oštećenjem sluha kod djeteta.

Lijekovi za smirenje i antidepresivi, ovisno o kategoriji kojoj pripadaju, također mogu biti prilično opasni jer mogu uzrokovati malformacije kod fetusa, negativne promjene u ponašanju djeteta pa čak i ovisnost.

Koji se lijekovi smiju uzimati u trudnoći?

Iako je najbolje izbjegavati sve lijekove tijekom trudnoće, ponekad je zaista nužno koristiti ih. Neki od lijekova koji su sigurni za trudnice su paracetamoli koji se uzimaju za ublažavanje glavobolje, zubobolje, skidanje blage temperature i slično.

To potvrđuje i majka trogodišnje djevojčice, Sonja (34) koja nam je ispričala kako je u osmom mjesecu trudnoće imala upalu sinusa zbog koje je dobila blagu temperaturu koju je potom, po preporuci liječnika, skidala tabletama paracetamola.

“Već pred kraj trudnoće sam dva dana, zbog upale sinusa, imala blagu temperaturu (oko 37,5) koju sam skidala tako što sam, po preporuci liječnika, ujutro i popodne popila po jedan Lupocet od 500 mg”, govori nam Sonja.

Tijekom trudnoće su, u umjerenoj, odnosno minimalnoj količini i tijekom kratkog razdoblja, sigurni i antihistaminici, pastile za grlo na prirodnoj bazi, kapi za oči te fiziološka otopina za odčepljivanje nosa. Ako ste prije trudnoće svakodnevno uzimali određene terapije poput onih za uravnoteženje krvnog tlaka, normalnu funkciju štitnjače i slično, tijekom trudnoće će se doza takvih lijekova morati prilagoditi za što je važno savjetovati se s liječnikom.

Prilagodba doze lijekova u trudnoći

Majka trogodišnje djevojčice, Martina (31) ispričala nam je kako je pet godina prije same trudnoće morala uzimati Euthyrox za rad štitnjače čiju je dozu, kada je saznala da je trudna, liječnik povećao te ju je prilagođavao nakon svakih, otprilike, pet tjedana kada je vadila krv i provjeravala razine hormona TSH.

Važno je napomenuti kako je tijekom svake tegobe zbog koje biste željeli posegnuti za nekim lijekom, najbolje savjetovati se s liječnikom smijete li ga popiti ili ne. Iznimke uvijek postoje pa i oni lijekovi koji se generalno smatraju sigurnima za konzumaciju u trudnoći, nekim osobama ili samom fetusu, ponekad mogu naštetiti.

Zaključak

Tijekom trudnoće, upotreba lijekova zahtijeva poseban oprez jer mnogi od njih mogu negativno utjecati na razvoj fetusa.

Nesteroidni protuupalni lijekovi, određeni antibiotici te lijekovi za smirenje i antidepresivi spadaju u skupinu lijekova koje bi trudnice trebale izbjegavati zbog mogućih ozbiljnih posljedica. S druge strane, neki lijekovi poput paracetamola, antihistaminika i fiziološke otopine smatraju se sigurnima, ali samo kada se uzimaju u ograničenim dozama i uz preporuku liječnika.

Također, trudnice koje su već na određenim terapijama, poput onih za štitnjaču, trebaju prilagoditi dozu u suradnji s liječnikom. Kako bi se osigurala sigurnost majke i djeteta, uvijek je najbolje konzultirati stručnjaka prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

