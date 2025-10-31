Milan Vujić
Aktivist o studentskim prosvjedima u Srbiji: "Od početka je bilo izvjesno da će ovo biti jedan maraton"
U N1 studio uživo s našom Natašom Božić Šarić iz Novog Sada se javio Milan Vujić, aktivist i politički analitičar, koji je komentirao prosvjede u Srbiji te skoru godišnjicu urušavanja nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi.
Na pitanje zna li se nakon godinu dana tko je odgovoran, i može li se to smatrati tragedijom društva, Milan Vujić je odgovorio:
"Znamo tko je odgovoran, odgovoran je režim. A tko je kriv, to ostaje još uvijek da se istraži i da krivci za to budu procesuirani. Da li je tragedija društva? Otkad su počeli protesti i dan danas je jedan od glavnih slogana pokreta to da korupcija ubija, tako da mislim da je ovo jedan zločin ,a da su oni nažalost stradali žrtve tog zločina, dok je ostatak Srbije isto na neki način žrtva istog tog režima koji je počinio taj zločin."
Iako su studenti pokazali da su društvena grupa koja vrlo dobro prepoznaje probleme u društvu, upitan je Vujić da komentira, sa strane se može činiti možda kao da prosvjedi jenjavaju, a Vučić još nije pao?
Vujić se ne slaže s tim pogledom, te ne smatra da se prosvjedi razvodnjavaju: "Od početka je bilo izvjesno da će ovo biti jedan maraton, ali to nije samo maraton u smislu borbe protiv tog režima, već u paru s borbom protiv represivnog režima traje jedna društvena evolucija, ali isto tako teče to sazrijevanje studenata."
Podsjeća kako su protesti "inicijalno predstavili zahtjeve koji se mogu shvatiti kao zahtjevi da se autoritarni režim reformira i da postane demokratičan. Ti zahtjevi su odbijeni. Iz tog razloga je ovaj pokret prerastao od jednog pro-demokratskog pokreta u antirežimski, međutim, to je na neki način i ekvivalentno s obzirom na to da je režim s druge strane - autoritaran", objašnjava Vujić.
Vujić naglašava kako su: "studenti i građani i dalje tu, to jedna od ključnih poruka nakon godinu: promjene ne dolaze tek tako, ne preko noći, posebice ne u autoritarnim režima, već zahtijevaju dugoročno odricanje, a u našem slučaju, slučaju Srbije, pad ovog režima je tek prvi korak kako bi se u Srbiji uspostavile demokratske institucije."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
