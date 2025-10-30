prošli su kroz Zemun
FOTO, VIDEO / Tisuće studenata krenule prema Novom Sadu na veliki skup
Studenti, srednjoškolci i građani koji su danas krenuli s Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU) u Beogradu prošli su kroz Zemun na svom putu prema Novom Sadu, gdje bi trebali prisustvovati velikom komemorativnom skupu povodom godišnjice urušavanja nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi.
Reporter N1 Srbije, koji se nalazi na čelu kolone sa studentima koji pješače prema Novom Sadu, izvijestio je da se u koloni nalazi nekoliko tisuća studenata, srednjoškolaca i građana.
Prema njegovim riječima, Zemun je bio blokiran kada su studenti stigli do Visoke zdravstvene škole, gdje je održan pomen poginulima. Istaknuo je da je njihova ekipa više od sat vremena vozila kroz Zemun alternativnim putevima kako bi uspjela doći do početka kolone.
Studenti su odlučili da tijekom hoda prema Novom Sadu zauzmu obje kolničke trake.
Kolonu osigurava jaka policijska pratnja u kojoj su, osim automobila prometne policije, i policajci na motorima. Na čelu kolone tradicionalno se nalazi jedan traktor, dok je drugi s prikolicom na začelju.
REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Marko Djurica
REUTERS/Marko Djurica
Studenti bi danas trebali prijeći oko 40 kilometara, a krajnja točka im je Inđija, gdje će prenoćiti. Putem će praviti pauze na nekoliko mjesta, među kojima su Batajnica, Stara i Nova Pazova.
Kada će stići u Inđiju, teško je predvidjeti zbog velikog broja ljudi. Jedan student iz kolone rekao je da to može poremetiti planirane pauze, jer, kako je objasnio, pauza počinje tek kada kraj kolone stigne na određenu točku. To u praksi znači da se pauza, koja bi trebala trajati pola sata, produži na sat vremena.
Student je rekao da je smještaj osiguran za oko 90 posto sudionika, ali da će unatoč tome neki morati prenoćiti vani, u šatorima. Istaknuo je kako je gradonačelnik Inđije odbio izaći u susret studentima, zbog čega će sudionici ovog marša noćiti u privatnim skladištima, halama, klubovima, teretanama i kafićima.
Dodao je i da su studenti iznenađeni brojem ljudi koji su se priključili maršu prema Novom Sadu. Prema anketama, očekivalo se da će ih biti nešto više od 2.000, no na kraju ih je krenulo oko 3.000.
