Vučić o komemorativnom skupu u Novom Sadu: "A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?"

„Bit će mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije, deset, dvanaest dana kasnije, tako da ne znam tko baš čeka takve skupove i ne znam što misli. Stvarno ne znam što očekujete? Vi stvarno mislite da mogu izazvati promjenu vlasti time što će tući nekoga na ulici, razbijati zgrade ili ne znam što? Stvarno vjerujete u to? Nikada to nije bilo realno, a sada najmanje. Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro što ljudi u Srbiji misle pa će vam biti jasno koliko to nije moguće“, rekao je Vučić, a onda se, piše Nova.rs, sjetio da će ipak biti nekog skupa u Novom Sadu, pa i da je pitao službe o broju ljudi koji se očekuje.