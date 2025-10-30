Vučić o komemorativnom skupu u Novom Sadu: "A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?"

„A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?“, odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinarke što očekuje u subotu. A zatim se "sjetio" da je tada komemorativni skup, čak i da se raspitivao kod službi o broju ljudi koji se očekuje, piše Nova.rs
Oglas
Dok studenti iz svih krajeva Srbije pješače prema Novom Sadu na komemorativni skup za 16 poginulih pod nadstrešnicom na Željezničkom kolodvoru, predsjednik zemlje Aleksandar Vučić nalazi se u Taškentu.
Tijekom razgovora s novinarima postavljeno mu je sljedeće pitanje:
„Svi gledaju i čekaju tu subotu, očekujete li da će proći mirno?“
Na to je Vučić odgovorio:
„A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?“
„Skup u Novom Sadu, obilježavanje godinu dana od…“, pokušala je novinarka završiti rečenicu, ali joj Vučić nije dopustio.
„Bit će mnogo veći skup u Novom Sadu desetak dana kasnije, deset, dvanaest dana kasnije, tako da ne znam tko baš čeka takve skupove i ne znam što misli. Stvarno ne znam što očekujete? Vi stvarno mislite da mogu izazvati promjenu vlasti time što će tući nekoga na ulici, razbijati zgrade ili ne znam što? Stvarno vjerujete u to? Nikada to nije bilo realno, a sada najmanje. Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro što ljudi u Srbiji misle pa će vam biti jasno koliko to nije moguće“, rekao je Vučić, a onda se, piše Nova.rs, sjetio da će ipak biti nekog skupa u Novom Sadu, pa i da je pitao službe o broju ljudi koji se očekuje.
„A s druge strane, imat će veliko razočaranje. Oni govore o 160.000, koliko sam vidio u izvješćima službi, ljudi… Pa da, kao što je bilo 500.000 ljudi na onom mitingu u Beogradu. To je kao kad pričate s djecom, kad mali Đokica umisli nešto i to je to.“
- Svi gledaju i čekaju tu subotu.— black & white (@bianconerobgd) October 29, 2025
- A šta je u subotu ? Neka utakmica ? 😡😡 pic.twitter.com/xVTwNpvkqk
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas