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RATNI ZLOČINAC

Aleksandar Vučić otkrio kada će tijelo Ratka Mladića stići u Srbiju

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N1 Srbija
|
03. ruj. 2026. 14:03
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REUTERS
Chris Helgren/REUTERS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je tijelo preminulog generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđenog u Haagu za genocid i ratne zločine, preuzeto i da bi danas trebalo stići u Srbiju.

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Dodao je da su procjene sigurnosnih organizacija da će na sprovodu biti prisutni deseci tisuća građana i da će država morati osigurati da sve prođe sigurno.

"Mislim da će obitelj poslati točnu obavijest, ali koliko sam ja upoznat, tijelo je preuzeto i u kasnim poslijepodnevnim satima trebalo bi stići u Srbiju", rekao je Vučić novinarima u Čoki.

Naveo je da će Mladićev sin upoznati javnost u narednim satima ili danima s onim što obitelj želi učiniti.

"Mi ćemo biti tu da pružimo svaku vrstu logističke i transportne podrške i da očuvamo javni mir i sigurnost. To je vrlo teško za osiguravanje i za jamčenje sigurnosti svima", kazao je Vučić.

Prema njegovim riječima, procjene Sigurnosno-informativne agencije (BIA), Vojno-sigurnosne agencije (VBA), Vojno-obavještajne agencije (VOA) i Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) kreću se u desecima tisuća prisutnih na Mladićevu sprovodu.

"Mi moramo osigurati sve zbog samog mjesta groblja, mjesta ukopa. Vrlo, vrlo zahtjevan posao pred našim službama i upotrijebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo sigurnost za sve građane", rekao je Vučić, ne precizirajući točno gdje će Mladić biti pokopan.

Teme
aleksandar vučić ratko mladić
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