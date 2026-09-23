zbog seksualnog nasilja
Harvey Weinstein osuđen na 15 godina zatvora
Harvey Weinstein, filmski mogul, u srijedu je na Manhattanu osuđen na 15 godina zatvora zbog kaznenog djela seksualnog nasilja, u još jednom sudskom epilogu slučaja koji je obilježio pokret MeToo.
Weinsteinu je kazna izrečena zbog seksualnog napada na Miriam Haley, nekadašnju asistenticu u televizijskoj produkciji, nakon pravne sage koja je trajala više od šest godina. Njegovu osuđujuću presudu iz 2020. poništio je najviši sud savezne države New York, no druga porota prošle ga je godine na ponovljenom suđenju ponovno proglasila krivim, javlja AP.
Weinstein je nekoć bio jedna od najmoćnijih osoba u industriji zabave i Oscarom nagrađeni producent čiji su hitovi bili „Zaljubljeni Shakespeare“, „Pakleni šund“ i „Čokolada“. Njegov pad bio je brz nakon što su optužbe za seksualno nasilje 2017. potaknule pokret MeToo.
Weinstein (74) najavio je žalbu i ustraje u tvrdnji da nikada nikoga nije silovao niti seksualno napao. Sada će, po svemu sudeći, ostati iza rešetaka duboko u svojim osamdesetima. Nakon izricanja kazne brzo je izveden iz sudnice u invalidskim kolicima, dok su se neke od žena koje su ga optužile grlile i brisale suze.
Weinstein i njegova žrtva obratili se sudu
Weinsteinu je prijetila kazna do 25 godina zatvora zbog seksualnog napada na Haley u njegovu stanu na Manhattanu 2006. godine. Već je proveo više od šest godina iza rešetaka dok je njegov slučaj prolazio kroz različite faze kaznenog postupka. Haley je o napadu svjedočila na dva suđenja, a u srijedu se ponovno obratila sudu.
„To što me Harvey Weinstein seksualno napao imalo je razoran učinak na moj život i osjećaj sigurnosti koji možda nikada neće nestati. Zbog odluke da progovorim još ću se godinama osvrtati preko ramena“, rekla je Haley.
„Za mene je to doživotna kazna“, dodala je.
Nekoliko minuta poslije Weinstein se ispričao, istodobno ponovno tvrdeći da je nevin.
„Razmišljanje o svemu što se dogodilo od 2017. pomoglo mi je da shvatim kako je moje ponašanje u prošlosti negativno utjecalo na druge. Živim s brojnim žaljenjima i iskreno se ispričavam svima na koje sam utjecao svojim postupcima“, rekao je.
Neke od žena koje su ga optužile i koje su bile u sudnici odmahivale su glavom dok je govorio.
Sudac: Weinstein je postao lice pokreta MeToo
Sudac Curtis Farber rekao je da je Weinstein nekoć bio kralj filmske industrije, „ali priznanja za ta postignuća izblijedjet će u usporedbi s onim što ste učinili“.
Rekao je da je Weinstein danas poznat kao „seksualni predator, doslovno lice pokreta MeToo“.
Sudac je kazao da je Weinstein žene tretirao kao „obične objekte kojima se može poigrati i potom ih odbaciti“ te da još nije preuzeo odgovornost, nego se u intervjuima iz zatvora prikazivao kao žrtva.
Haley je nakon izricanja presude rekla da je zadovoljna kaznom, ali i da je jasno kako Weinstein još nije priznao ono što je učinio.
„Mislim da i dalje smatra da na to ima pravo, a to je dio problema“, rekla je.
Odvjetnica Haley, poznata odvjetnica za prava žrtava Gloria Allred, odbacila je tvrdnje da Weinsteinova presuda znači kraj ere pokreta #MeToo.
„Žene danas imaju moć na način na koji je nikada prije nisu imale“, rekla je.
Zašto je Weinsteinu drugi put izrečena kazna?
Weinstein je prvotno bio osuđen na 23 godine zatvora nakon što ga je porota proglasila krivim za napad na Haley i silovanje glumice u usponu Jessice Mann 2013. godine.
Na drugom suđenju prošle godine ponovno je proglašen krivim za kazneno djelo seksualnog napada prvog stupnja na Haley, koja je poznata i pod imenom Mimi Haleyi. Porota ga je, međutim, u podijeljenoj presudi oslobodila optužbe da je drugu ženu, Kaju Sokolu, prisilio na oralni seks, dok nije uspjela postići jednoglasnu odluku o optužbi za silovanje Jessice Mann.
Nakon što je još jedno ponovljeno suđenje u svibnju završilo bez jednoglasne odluke porote, tužitelji na Manhattanu odustali su od optužbe za silovanje umjesto da pokrenu četvrto suđenje. Mann je prethodno rekla da više ne može podnijeti ponovno svjedočenje.
Obrana zbog Weinsteinova zdravlja tražila blažu kaznu
Weinsteinov odvjetnik Jacob Kaplan tražio je još tri godine zatvora, uz šest godina koje je njegov klijent već odslužio, tvrdeći da bi dulja kazna povećala vjerojatnost da Weinstein umre u zatvoru.
Kaplan je rekao da je Weinstein od 2025. šest puta bio hospitaliziran te da se liječi od raka krvi, kongestivnog zatajenja srca i problema s bubrezima.
Weinstein također čeka novo izricanje kazne u odvojenom slučaju silovanja u Los Angelesu. Kalifornijski prizivni sud potvrdio je osuđujuću presudu iz 2022., ali je ukinuo prvotnu kaznu od 16 godina zatvora jer je sudac kao otegotnu okolnost uzeo u obzir njegove osuđujuće presude u New Yorku, koje su poslije poništene.
Nakon premještanja između državnog zatvora, gdje je početkom pandemije bio pozitivan na covid-19, i zloglasnog zatvorskog kompleksa Rikers Island u New Yorku, Weinstein je smješten u medicinskoj jedinici za zatvorenike u bolnici Bellevue na Manhattanu.
Haley opisala napad zbog kojeg je Weinstein osuđen
Haley (49) bivša je producentica u industriji zabave koja danas radi u oglašavanju.
Ispričala je da je Weinsteina upoznala preko zajedničkog poznanika te da je kratko radila kao asistentica produkcije na reality showu „Project Runway“, čiji je Weinstein bio producent.
Haley je svjedočila da je prihvatila poziv da posjeti Weinsteina u njegovu stanu te da je on, nakon kratkog razgovora, nasrnuo kako bi je poljubio. Rekla je da ga je odbila, ali ju je zgrabio, silom odveo u spavaću sobu i seksualno napao, ignorirajući njezine molbe da prestane.
Prisjetila se i da ju je Weinstein pitao: „Ne misliš li da smo sada puno bliskiji?“, bilo nakon navodnog napada ili tijekom kasnijeg susreta, kada je, prema njezinim riječima, imala neželjeni, ali ne i prisilni seksualni odnos s njim.
Također se prisjetila da mu je nakon drugog susreta rekla: „Znaš da ne možeš nastaviti ovo raditi.“
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