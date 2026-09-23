Harvey Weinstein osuđen na 15 godina zatvora

Weinstein (74) najavio je žalbu i ustraje u tvrdnji da nikada nikoga nije silovao niti seksualno napao. Sada će, po svemu sudeći, ostati iza rešetaka duboko u svojim osamdesetima. Nakon izricanja kazne brzo je izveden iz sudnice u invalidskim kolicima, dok su se neke od žena koje su ga optužile grlile i brisale suze.