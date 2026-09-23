prvonagrađeni rad
Sutra se predstavlja izgled novog Dinamovog stadiona
Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba sutra će predstaviti prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice.
Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorima Društva arhitekata Zagreba na Trgu bana Josipa Jelačića 3, javlja Index.hr.
Rezultate natječaja objavit će predsjednica Društva arhitekata Zagreba Ana Boljar, predsjednik Ocjenjivačkog suda Toma Plejić te članovi Ocjenjivačkog suda Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
Novi stadion trebao bi imati oko 35.000 mjesta
Međunarodni natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku ove godine. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA-e za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije.
Uz stadion su predviđena tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta.
Natječaj obuhvaća i širi prostor SRC-a Svetice. Zapadno od postojećeg bazena predviđeni su novi atletski stadion s oko 2000 mjesta, rukometna dvorana s oko 5000 mjesta i multifunkcionalna dvorana za košarku i futsal s oko 3000 mjesta, kao i dodatni rekreacijski sadržaji za građane.
Natječaj je raspisan kao međunarodni, a rok za predaju radova putem sustava javne nabave bio je 17. srpnja. Pobjednički rad posebno je važan jer natječaj za sam stadion nije samo anketni: s autorom prvonagrađenog rješenja predviđeno je ugovaranje izrade projektne dokumentacije potrebne za realizaciju novog Maksimira.
Stadion i prateći sadržaji procijenjeni na 205 milijuna eura
Grad Zagreb i Vlada dogovorili su da će troškove izgradnje novog nogometnog stadiona dijeliti u omjeru 50:50.
Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a. Kada se pribroje uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garaža, procijenjena vrijednost raste na oko 205 milijuna eura bez PDV-a.
Projekt je postao moguć nakon što su Grad Zagreb, Vlada i Zagrebačka nadbiskupija u veljači 2024. postigli sporazum kojim je nakon 27 godina riješen imovinsko-pravni spor oko zemljišta stadiona Maksimir i SRC-a Svetice. Godinu dana poslije Grad i Vlada potpisali su sporazum o zajedničkom financiranju novog stadiona.
Prvo preseljenje Dinama na novu Kranjčevićevu pa rušenje starog Maksimira
Važan dio cijelog projekta je i rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj ulici, koji bi trebao postati privremeni dom Dinama i Lokomotive dok traje rušenje starog i gradnja novog Maksimira.
Radovi na Kranjčevićevoj trenutačno su u tijeku, a završetak se očekuje do ožujka 2027. Stadion bi trebao imati više od 11.000 sjedećih mjesta, natkrivene četiri tribine i zadovoljiti standarde UEFA-ine četvrte kategorije.
Nakon preseljenja klubova u Kranjčevićevu trebali bi se stvoriti uvjeti za početak uklanjanja postojećeg Maksimira. Gradonačelnik Tomašević u ožujku je najavio da se početak rušenja očekuje tijekom 2027., dok bi gradnja novog stadiona mogla početi 2029. godine.
Prema posljednjim javno iznesenim rokovima, dovršetak novog stadiona očekuje se najranije 2030. godine.
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