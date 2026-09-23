Jean-Luc Mélenchon
Francuski predsjednički kandidat: "Kijev eskalira rat"
Francuski političar Jean-Luc Mélenchon potvrdio je svoje protivljenje ruskoj invaziji, ali je istodobno istaknuo da Kijev eskalira rat napadima dronovima na teritoriju Ruske Federacije
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Francuski birači u travnju 2027. odlučivat će o novom predsjedniku.
Marine Le Pen, čelnica krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN), u anketama dosljedno zauzima prvo mjesto, dok Jean-Luc Mélenchon, predsjednički kandidat lijeve Nepokorene Francuske, također bilježi rast potpore.
Dès le 1er jour, nous avons condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 23, 2026
Nous demandons le retrait de la Russie de l'Ukraine.
Il n'y a toujours pas d'autre issue que la diplomatie. La guerre ne règlera pas cette situation. Cela fait 4 ans que ça dure ! pic.twitter.com/ugzD2LZMhi
Mélenchon je jedan od rijetkih europskih političara koji ne pozivaju na dodatnu eskalaciju odnosa s Rusijom već poziva na pregovore za kraj rata u Ukrajini.
„Od prvog dana osudili smo rusku invaziju na Ukrajinu. Zahtijevamo povlačenje Rusije iz Ukrajine. I dalje nema drugog izlaza osim diplomacije. Rat neće riješiti ovu situaciju. To traje već četiri godine!“, poručio je.
"Slušamo o prijetnji koju predstavlja Rusija, ali brine nas zašto se nitko ne pita zašto je ta prijetnja danas veća nego prije? Tko bi rekao da bi bilo koja država dopustila napad na vlastiti glavni grad, a da na to ne odgovori?", pita se Mélenchon.
"Činjenica je da se, unatoč tome što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, u ovim okolnostima eskalacija nastavlja", izjavio je.
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