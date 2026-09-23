nakon sastanka s Lavrovom
Rubio: Ukrajina i Rusija zainteresirane za ograničeni prekid vatre
Ukrajina i Rusija iskazale su interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio ciljeve povezane s izvozom žitarica i energetskom infrastrukturom, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.
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Ukrajina, koja strahuje od intenzivnih ruskih raketnih i bespilotnih napada na elektroenergetsku i toplinsku infrastrukturu tijekom zime, već dulje vrijeme zagovara prekid vatre kojim bi se zaštitili energetska infrastruktura i brodski promet u Crnom moru.
"Mislim da su obje strane iskazale interes za neki oblik ograničenog prekida vatre koji bi uključivao žitarice i energiju. Očito je da to neće biti lako izvedivo", rekao je Marco Rubio.
Rusija zasad nije javno pokazala da je spremna pristati na pomorsko ili energetsko primirje s Ukrajinom, a nije jasno je li Rubio svojim izjavama sugerirao da je nakon razgovora sa Sergejem Lavrovom došlo do promjene ruskog stajališta.
Uoči sastanka Lavrova i Rubija Kremlj je rekao da trenutno nema osnove za šire mirovne pregovore o Ukrajini, ali je istodobno poručio da ostaje otvoren za razgovore na tu temu.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su Lavrov i Rubio na sastanku u srijedu razgovarali o širokom rasponu pitanja vezanih uz bilateralne odnose i međunarodna pitanja.
Dvojica dužnosnika razgovarala su i o situaciji u nekoliko regija, uključujući Ukrajinu i Bliski istok.
Rusko ministarstvo navelo je da je Lavrov naglasio potrebu što skorijeg obnavljanja bilateralnih odnosa između Moskve i Washingtona. Kako navode izvori, dvije su se strane dogovorile da će nastaviti razgovore.
Rubio je također rekao da je SAD pozvale ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit skupine G20 koji će se u prosincu održati u Miamiju dodajući da se Washington nada da će Putin prihvatiti poziv.
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