agencija OFAC
Amerikanci produljili licencu JANAF-u za nastavak suradnje s NIS-om
Uprava JANAF-a izvijestila je u subotu kako je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske te uz pravnu pomoć svojih američkih odvjetnika JANAF od američke agencije OFAC dobio produljenje licence do 30. rujna, kojom se osigurava kontinuitet suradnje te provedba ugovornih obveza prema kompaniji NIS.
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Iz JANAF-a su poručili kako dobivena licenca omogućuje nastavak poslovne suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i važećim regulatornim okvirom.
Uprava ističe kako JANAF i dalje ostaje usmjeren na sigurnost opskrbe i stabilnost energetskog sustava ovog dijela Europe, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera i operatora strateške energetske infrastrukture.
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