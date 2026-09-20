Oštećen mural Jean-Michela Nicoliera na Korčuli, reagirali branitelji

"Međutim, nužno je jasno razlikovati vlast od Domovine. Vlast je prolazna, a domovina je stalna - i za Domovinu se treba boriti neprestano. Borili smo se u ratu, onda kada se drugi nisu borili, a nastavljamo se boriti i u miru protiv medijskih manipulacija što nam kroz After Party nastoje ogaditi državu koju smo čekali stoljećima. Vandali i sramne radnje koje rade i potiču ne zaslužuju povjerenje hrvatskog naroda, kao ni njihove stranke koje potiču na mržnju i destrukciju. Jean-Michelu Nicolieru i svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima poginulima koji su žrtvovali ono najvrjednije - svoj život, pripada vječna slava i veliko hvala. Poručujemo im na kraju: ne možete vi mrziti koliko mi možemo voljeti svoju domovinu Hrvatsku. UVIJEK SPREMNI, DOMOVINI VJERNI", zaključuju na kraju priopćenje koje potpisuju Udruga branitelja Dubrovnika - Ogranak Korčula, predsjednik Frano Cebalo uz čvrstu potporu i suglasnost Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata Čara - Korčula (UHVDR Čara–Korčula), predsjednik Gordan Tomić.