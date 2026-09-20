Burna reakcija
Oštećen mural Jean-Michela Nicoliera na Korčuli, reagirali branitelji
Nepoznati počinitelj oštetio je mural posvećen vukovarskom branitelju Jean-Michelu Nicolieru na Korčuli. Oznaka HOS-a s natpisom 'Za dom spremni' koja se nalazi uz lik vukovarskog branitelja išarana je, što je izazvalo burnu reakciju branitelja.
Udruga branitelja Dubrovnika – Ogranak Korčula, uz potporu Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata Čara – Korčula, oglasila se priopćenjem u kojem je osudila taj čin.
U priopćenju koje prenosi Dubrovnik Insider, branitelji ističu kako "smatraju svojom dužnošću i povijesnom obvezom upozoriti javnost na ono što se u Korčuli sustavno sprema i događa".
Podsjetili su na nedavno devastiranje znakovlja ratnih postrojbi u podvožnjaku u Zagrebu, gdje su tijekom noći uništeni murali koji su prikazivali znakovlje gardijskih brigada i braniteljske oznake.
"U gradu Zagrebu vlast obnaša Tomislav Tomašević (Možemo) i nije teško prepoznati tko se krije iza tog vandalskog čina, kojeg su ponovili čak dva puta na istoj lokaciji. Isti taj rukopis prepisan je u Korčuli", ističu iz braniteljskih udruga.
Nastavljaju kako je u prostoru Ljetnog kina 18. rujna 2026. održan forum u organizaciji Udruge KaP.
"Bilo je to više od pet sati agresivnog sadržaja u kojem se kroz teme, vidljivo iz službenog programa i imena predavača, sustavno i izravno napadaju te vrijeđaju naše kulturne, vjerske i odgojne vrijednosti", ističu te nastavljaju: "O kakvom se ideološkom sljepilu i svjesnoj provokaciji radi, najbolje svjedoči činjenica da se i predavač te večeri (kako doznajemo iz medija obilježenoj žestokim verbalnim duelima) pojavljuje odjeven u crnu majicu s velikom crvenom zvijezdom petokrakom - istim onim simbolima pod kojima je razaran naš jug Hrvatske 1991. godine".
Dodaju kako je za branitelje "odnos spomenutih salonskih intelektualaca prema navedenim vrijednostima potpuno neprihvatljiv."
"Demokratski je misliti drugačije i uživati slobodu, ali ne i onaj oblik slobode kojim će se potkopavati, razarati i rušiti Hrvatsku iznutra, dok predavači istodobno blate upravo ono društvo koje ih financira i koje im ustupa gradske prostore", ističu branitelji.
"Želja da ga ubiju i po drugi put"
Nastavljaju kako je "neposredni povod i izravna posljedica petosatnog ideološkog huškanja... brutalna noćna 'intervencija' na memorijalnom muralu".
Podsjećaju tko je bio Jean-Michel Nicolier i za što se borio, ali i kako je ubijen na Ovčari u noći s 20. na 21. studenoga 1991. godine.
"Sada mu u gradu Korčuli pristaše te iste petokrake koja nas je napala i njega ubila ne daju mira, nego mu oštrim alatom bjesomučno otucaju i skrnave znakovlje pod kojim je branio našu Domovinu, u očitoj želji da ga ubiju i po drugi put. Dresirani mladi skojevci spremni su na vandalizam i banditizam u ime ideologije. Nije li to isti rukopis Možemovaca i njihovih crvenih omladinaca 'titića' kao i u Zagrebu - prosudite sami", navode iz braniteljskih udruga.
Pitaju se - tko je tim ljudima omogućio demokraciju koju danas uživaju? i odmah odgovaraju - branitelji i Hrvatska država.
"Sada im, kao što vidimo u Zagrebu i Korčuli, smetaju sve povijesne oznake koje su stvarale i obranile Republiku Hrvatsku. Okupljanje u Korčuli postalo je višegodišnja platforma na kojoj se javno, bez maski, konsolidiraju lijeve političke opcije, prvenstveno članovi i simpatizeri SDP-a i Možemo", nastavljaju u priopćenju braniteljske udruge.
Uloga Korčule u ratu
Podsjećaju na ulogu Korčule kako u Domovinskom, tako i u Drugom svjetskom ratu, kao i na građane otoka koji su ubijeni tijekom i poslije Drugog svjetskog rata.
"Međutim, nužno je jasno razlikovati vlast od Domovine. Vlast je prolazna, a domovina je stalna - i za Domovinu se treba boriti neprestano. Borili smo se u ratu, onda kada se drugi nisu borili, a nastavljamo se boriti i u miru protiv medijskih manipulacija što nam kroz After Party nastoje ogaditi državu koju smo čekali stoljećima. Vandali i sramne radnje koje rade i potiču ne zaslužuju povjerenje hrvatskog naroda, kao ni njihove stranke koje potiču na mržnju i destrukciju. Jean-Michelu Nicolieru i svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima poginulima koji su žrtvovali ono najvrjednije - svoj život, pripada vječna slava i veliko hvala. Poručujemo im na kraju: ne možete vi mrziti koliko mi možemo voljeti svoju domovinu Hrvatsku. UVIJEK SPREMNI, DOMOVINI VJERNI", zaključuju na kraju priopćenje koje potpisuju Udruga branitelja Dubrovnika - Ogranak Korčula, predsjednik Frano Cebalo uz čvrstu potporu i suglasnost Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata Čara - Korčula (UHVDR Čara–Korčula), predsjednik Gordan Tomić.
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