Rat u Ukrajini promijenio je sve: "NATO-voj taktici i oružju prijeti zastarjevanje"

Umjesto da samo prima NATO-ovu obuku i pomoć, Ukrajina, prema riječima njezinih dužnosnika, ima sve veću ulogu u prenošenju Savezu iskustava stečenih u ratu s Rusijom. Međutim, upozoravaju i da NATO-ova vojna birokracija teško usvaja te lekcije. Ukrajinski časnik koji je u Rumunjskoj prošao NATO-ovu obuku iz psiholoških operacija rekao je Reutersu da se neki materijali za obuku Saveza još uvijek oslanjaju na studije slučaja iz Drugoga svjetskog rata. NATO nije odgovorio na pitanja o kritikama dužnosnika na račun njegove obuke i birokracije.