Je li pakt spreman za rat?
Rat u Ukrajini promijenio je sve: "NATO-voj taktici i oružju prijeti zastarjevanje"
Rat u Ukrajini rezultirao je smrću stotine tisuća ljudi. Istodobno je poslužio i kao poligon za ispitivanje novih sustava naoružanja i otvorila neugodno pitanje za Sjevernoatlantski savez: je li NATO spreman za sljedeći rat u kojem bi se mogao naći?
Pet ukrajinskih i zapadnih obrambenih dužnosnika reklo je Reutersu da se stanje na bojištu mijenja toliko brzo da nekim vrstama NATO-ova oružja i nekim njegovim taktikama prijeti zastarijevanje. Dok se Ukrajina – koja nije članica Saveza – prilagođava u roku od nekoliko tjedana, NATO kupuje i razvija sustave godinama, ponekad i desetljećima.
Rat u Ukrajini i pritisci američkog predsjednika Donalda Trumpa na europske saveznike potaknuli su mnoge članice NATO-a da znatno povećaju izdvajanja za obranu. Pentagon trenutačno preispituje svoju vojnu prisutnost u europskim zemljama, koje Trump optužuje da iskorištavaju američku zaštitu i odbijaju pomoći u vođenju njegova nepopularnog rata protiv Irana.
Denys Shtilerman, suvlasnik i glavni konstruktor Fire Pointa, vodećeg ukrajinskog proizvođača projektila i dronova, rekao je Reutersu da su tenkovi sada „bezvrijedni“ jer ih može uništiti dron koji stoji oko 5000 dolara. Europa, međutim, i dalje mnogo ulaže u tenkove, za koje brojni vojni analitičari smatraju da će i dalje imati važnu ulogu u budućim bitkama.
Jeftini dronovi preobrazili su ratovanje i na druge načine. Skupine vojnika ili velike kolone vozila sada su mnogo lakše mete.
„Dobri su u jurišanju na položaje“, rekao je Oleksandr Pivnenko, zapovjednik Nacionalne garde Ukrajine, govoreći o stranim vojnicima s kojima su njegove postrojbe prošle obuku prošle godine. „Ali ako vam je dron iznad glave, a vi čak ni ne pogledate prema gore, što mislite da će se dogoditi vašem odredu?“
Reuters je u lipnju prisustvovao NATO-ovoj vojnoj vježbi u blizini Paldiski u Estoniji – maloj baltičkoj zemlji koja sada utvrđuje svoju 338 kilometara dugu granicu s Rusijom – tijekom koje su američki i europski vojnici u ratnim poljskim bolnicama zbrinjavali desetke simuliranih ranjenika. No vježba se odvijala uz pretpostavku da će NATO kontrolirati zračni prostor iznad bolnica – što u doba jeftinih, teško uočljivih dronova velikog dometa više nije zajamčeno.
Umjesto da samo prima NATO-ovu obuku i pomoć, Ukrajina, prema riječima njezinih dužnosnika, ima sve veću ulogu u prenošenju Savezu iskustava stečenih u ratu s Rusijom. Međutim, upozoravaju i da NATO-ova vojna birokracija teško usvaja te lekcije. Ukrajinski časnik koji je u Rumunjskoj prošao NATO-ovu obuku iz psiholoških operacija rekao je Reutersu da se neki materijali za obuku Saveza još uvijek oslanjaju na studije slučaja iz Drugoga svjetskog rata. NATO nije odgovorio na pitanja o kritikama dužnosnika na račun njegove obuke i birokracije.
Rat u Ukrajini razotkrio je i ranjivost za koju dužnosnici NATO-a kažu da ju je mnogo teže ukloniti: protuzračnu i proturaketnu obranu. Neprekidni ruski napadi na ukrajinske gradove istaknuli su ovisnost Europe o sofisticiranim američkim proturaketnim sustavima poput Patriota, koji je prvi put upotrijebljen u Zaljevskom ratu 1991. godine. Ukrajina se suočava s kritičnim nedostatkom presretačkih projektila za sustave Patriot – projektila kojima se uništavaju nadolazeće prijetnje.
Strahujući da bi oslanjanje na Patriot moglo postati strateška ranjivost, Europa razvija alternative koje nisu američke proizvodnje. Ukrajina čeka isporuku novog francusko-talijanskog sustava protuzračne obrane SAMP/T-NG, namijenjenog presretanju balističkih projektila. Francuska je obećala ubrzati njegovo raspoređivanje u Ukrajini, a europski diplomati ranije su Reutersu rekli da se njegov dolazak očekuje do sljedećeg proljeća.
Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da ukrajinski vojnici i pripadnici NATO-a mogu mnogo toga naučiti jedni od drugih, ocijenivši ukrajinsku uporabu dronova i radioelektroničkog ratovanja „bez premca u svijetu“ te pohvalivši europske napore u suprotstavljanju ruskim napadima dronovima i projektilima.
Ukrajina i devet europskih saveznika u srpnju su pokrenuli koaliciju za protuzračnu obranu, koja uključuje planove za zajednički razvoj novog sustava za obranu od balističkih projektila. Projekt poznat pod nazivom Freyja okuplja konzorcij od desetak kompanija, a Fire Point njegov je vodeći partner iz privatnog sektora. Cilj je razviti sustav koji će biti jeftiniji i brži za proizvodnju od Patriota, uz istodobno osiguravanje da njegovu proizvodnju kontrolira Europa, a ne SAD.
„Ako potrošite 20 milijardi dolara na svoj sustav protuzračne obrane, morate biti neovisni kada je riječ o vlastitoj sigurnosti“, rekao je Shtilerman iz Fire Pointa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare