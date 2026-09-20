Nove cijene
Šušnjar o poskupljenju goriva: "Prepolovit ćemo taj rast"
Vozače od utorka očekuju nove cijene goriva, a to je komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Na pitanje što građane od utorka očekuje na benzinskim postajama, Šušnjar je u Dnevniku Nove TV objasnio da su tijekom proteklog tjedna na svjetskim burzama porasle cijene nafte i naftnih derivata.
"Za predstojeći tjedan to je negdje oko 10 eurocenti za dizel, on je najviše rastao. Međutim, Vlada će svojim odlukama, intervencijom u trošarine, prepoloviti taj rast", rekao je Šušnjar.
Napomenuo je da bi cijena dizela bila povijesno najviša te da je Vlada na vrijeme zatražila mogućnost intervencije. "Jedini trenutačno u Europi imamo odobrenje Europske unije intervenirati u minimalnu europsku trošarinu, što ćemo i napraviti", poručio je.
Na pitanje do kada Vlada može koristiti tu mogućnost, Šušnjar je odgovorio da odobrenje vrijedi do siječnja sljedeće godine.
"Mi to možemo koristiti do siječnja sljedeće godine, dobili smo na šest mjeseci. Tako da, evo, imamo taj alat, imamo izmjene Zakona o PDV-u i napravit ćemo sve što bude potrebno radi očuvanja socijalne kohezije i standarda građana, ali i gospodarstva", rekao je.
Upitan koliko će onda dizel stajati od utorka, rekao je da će biti pet do šest centi skuplji nego u nedjelju. Na pitanje hoće li cijena ipak dosegnuti očekivanih 1,95 eura, odgovorio je: "Neće biti 1,95 eura. Prepolovit ćemo taj rast, bit će nešto iznad 1,90 eura".
Šušnjar je govorio i o plavom dizelu te mogućnosti intervencije u njegovu cijenu.
"Plavi dizel je jeftiniji i cijelo vrijeme je u prodaji po povoljnijim cijenama. On je roba bez trošarine, tu ne možemo intervenirati i tu svejedno ima jedan do dva centa marže ovima koji opskrbljuju tim energentom i, gledajte, to nije dovoljno za pokrivanje svih logističkih izazova", rekao je.
Naglasio je da je bitno sačuvati sigurnost opskrbe, ne samo plavim dizelom nego i ostalim derivatima. "Prilikom donošenja ovih odluka toga smo svjesni i jako o tome vodimo računa", dodao je.
Na pitanje ima li Hrvatska dovoljno zaliha sirove nafte, ministar je poručio da trenutačno nema razloga za zabrinutost. "Zaliha imamo dovoljno, sirova nafta redovno stiže, ona je takve cijene kakva je, rafinerija radi punim kapacitetom. Znači, sigurnost opskrbe je neupitna u ovom trenutku", rekao je.
Upitan kada bi cijene benzina i dizela mogle prijeći granicu od dva eura, Šušnjar je istaknuo da se to u dijelu Europe već dogodilo. "Cijena benzina i dizela, pogotovo dizela, u Europi, u našem okruženju, odavno je prešla cijenu od dva eura. Aktivnom politikom Vlade kod nas je još na ovim priuštivim razinama na kojima je. Vidjet ćemo ova daljnja burzovna kretanja. Ja se nadam da je ovo eskalacija svih ovih sukoba i da će se to pomalo ispuhivati, ali evo, mi imamo još set mjera na raspolaganju kojima ćemo činiti to priuštivijim i braniti ove pozicije kako bismo osigurali priuštivost za građane i za gospodarstvo", rekao je.
Jedna od mogućnosti je i intervencija u PDV. "Mi smo napravili izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, trenutačno interveniramo u trošarine, ukoliko bude potrebe, i to je na stolu", rekao je Šušnjar.
Paket Vladinih mjera
U razgovoru je otvoreno i pitanje 11. paketa mjera Vlade, koji ponovno nije vezan uz imovinski cenzus, te mogućnosti da se to promijeni nakon što od početka sljedeće godine počne primjena Registra stanovništva.
"Gledajte, evo, ja sam prilikom dolaska u vaš studio, iako je nedjelja, svjedočio da je na cestama jako gust promet. Znači da su te cijene goriva dosta priuštive i da ćemo, kad budemo imali Registar stanovništva, moći ciljanije pomagati onima kojima je doista najpotrebnija pomoć", rekao je.
Istaknuo je da je životni standard u Hrvatskoj "prilično narastao" te da postoje kategorije građana kojima, prema njegovu mišljenju, više nije potrebno pomagati horizontalnim mjerama.
"Bolje je da imamo ciljanije mjere. Stoga i ovim putem pozivam sve građane da izvrše uvid u Registar stanovništva, koji je dostupan putem e-Građana, i provjere svoje podatke kako bismo od 1. siječnja putem imovinskog cenzusa mogli pomagati onima najugroženijima", rekao je.
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