Šušnjar o poskupljenju goriva: "Prepolovit ćemo taj rast"

Upitan kada bi cijene benzina i dizela mogle prijeći granicu od dva eura, Šušnjar je istaknuo da se to u dijelu Europe već dogodilo. "Cijena benzina i dizela, pogotovo dizela, u Europi, u našem okruženju, odavno je prešla cijenu od dva eura. Aktivnom politikom Vlade kod nas je još na ovim priuštivim razinama na kojima je. Vidjet ćemo ova daljnja burzovna kretanja. Ja se nadam da je ovo eskalacija svih ovih sukoba i da će se to pomalo ispuhivati, ali evo, mi imamo još set mjera na raspolaganju kojima ćemo činiti to priuštivijim i braniti ove pozicije kako bismo osigurali priuštivost za građane i za gospodarstvo", rekao je.